生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

香港工地急拆棚網　他撿一塊放火實測「竟越燒越快」！16秒影片曝

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲工人急拆棚網。（圖／翻攝自Threads）

記者施怡妏／綜合報導

香港大埔宏福苑26日發生大火，整棟大樓在10分鐘內便陷入火海，外界關注是否因違規使用不具阻燃效果的棚網，而釀成重大災難，許多屋苑陸續傳出「緊急拆網」行動，就有香港人表示，撿取棚網殘片進行燃燒測試，結果超震驚，不僅一點就著火，而且還越燒越快。對此，管業處表示，已報警。

一名香港在Threads發文，港府下令巡查全港所有正在進行大型維修的屋苑，家人住的怡勝花園，也正在拆網中。他到現場一看，發現一群工人匆匆忙忙將網拆下來，丟在1樓平台，於是他撿取一些回去做實驗，想看看是否具有阻燃性，結果卻令人震驚，居然越燒越快。

短短16秒的影片中，可以看見棚網自底部點燃後，不斷竄出火舌與爆閃火光，火勢迅速蔓延至整張網頂。

影片曝光後，引起大批網友關注，「要拍到從剪網、點燃、到棚網燃盡的完整過程」、「記得拍下現場地點與時間顯示，之後可以當證據使用」、「收住戶天價去維修，營造公司貪錢把原本阻燃物料換成這種不合規的，真的太貪了」、「難怪短短幾分鐘，整棟樓就燒起來了」。

在 Threads 查看

根據《明報》指出，針對民眾擅自檢取棚網燃燒，怡樂花園管業處已經向警方報案，提醒住戶遵守法紀，否則將追究法律責任，管業處將繼續加強巡邏及監管，對違規行為絕不姑息。

香港特別行政區保安局局長鄧炳強表示，在救援期間，消防處發現保護網、防水帆布疑似不符防火標準，這才導致火勢異常迅速的蔓延。港府則指出，待火勢完全受控後，將全面清查受損情況與起火原因。

11/26 全台詐欺最新數據

