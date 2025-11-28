宏福苑凌晨2點擠滿年輕人「發物資、撿垃圾」！現場照曝

▲許多年輕人到現場幫忙。（圖，下同／翻攝自臉書社團大埔 TAI PO）



記者施怡妏／綜合報導

香港大埔宏福苑社區26日下午發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，截止11月28日上午8點通報，目前已造成94人死亡，仍有多人失聯。而災情發生後，各界紛紛伸出援手幫助，香港人透露，28日凌晨2點消防員仍在救援，現場有許多年輕人協助發物資、撿垃圾，大家都想盡一份心力，讓他很感動。

香港網友在臉書「大埔 TAI PO」社團發文，凌晨2點，氣溫僅約15度，有許多年輕人詢問「請問廣福平台怎麼去呀？」消防人員奮力撲救的同時，現場超過百名志工聚集在廣福平台，自發協助分發物資、撿垃圾，場面溫暖又感人。

照片曝光，大批香港網友感動直呼，「Respect所有救援人員」、「眼淚不停湧出，感謝大家的付出」、「大家都好有心，看了很感動」。底下也有許多台灣網友留言「香港人加油」、「朋友們，記得保暖」。

根據《東網》報導，當地消防表示，滅火行動已經大致完成，除了部分建築還在進行撲救之外，其他都採取灑水降溫，以防死灰復燃，預計火勢很快就可以完全撲滅，至於大樓何時可以解封，還要等待火警和消防系統調查。

消防指出，死傷者多在宏昌閣及宏泰閣被尋獲，救災時有發現保麗龍，完成救火之後，將成立相關小組跟進調查。