TPASS 2.0+國道客運回饋30%　統聯連3天協助綁定送百元券

▲統聯客運推出綁定「TPASS 2.0+」加碼贈送折價券活動。（圖／業者提供）

記者李姿慧／台北報導

配合交通部12月1日推出「TPASS 2.0+」中長途國道客運回饋優惠，統聯客運預計明天（29日）起連續三天在台中中港轉運站及高雄建國站提供現場登錄教學，成功綁定者，加贈百元乘車折價券。統聯表示，常客優惠以台北往返台南為例，若1個月內搭乘4次，最高回饋600元。

交通部114年1月起先推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，每月搭乘公共運輸11次可享最高30%回饋，114年12月1日起再升級推出「TPASS 2.0+中長途國道客運」常客優惠，搭乘91條中長途國道客運路線包括西部70公里以上及東部國道客運路線，每月搭乘2次可享15%乘車金額回饋、搭乘4次可享30%乘車金額回饋，其他公共運輸則依既有回饋條件計算回饋金額，回饋金額將於次月25日回饋至乘客的電子票證或電子支付帳戶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

統聯客運配合交通部TPASS 2.0+優惠，含代駛路線計有37條路線適用該常客優惠，統聯客運表示，本次共有37條中長途國道路線納入優惠範圍，旅客若每月搭乘指定路線2次可享15％回饋，搭乘滿4次則可直接享有30％回饋金額。

▲TPASS 2.0+回饋優惠試算。（圖／統聯客運提供）

以實際搭乘金額舉例，若旅客搭乘台北至台南路線，單程票價為500元，當月搭乘兩次即可獲得150元回饋；若搭乘四次，回饋金額則提升至600元。以台北至台中為例，票價337元，每月搭乘兩次可回饋102元，四次則可拿回405元。

為協助推廣該優惠，並讓旅客熟悉和完成綁定登錄，統聯客運將於11月29日至12月1日，連3天每日上午9時至下午5時，在台中中港轉運站、高雄建國站舉辦「TPASS 2.0+登錄教學」宣導活動，只要在活動現場成功完成電子票證或電子支付的TPASS 2.0+綁定，即可獲得兩張50元乘車折價券，數量有限，發完為止。

▲統聯客運推出「TPASS 2.0+」現場綁定加贈百元折價券。（圖／統聯客運提供）

此外，統聯客運也同步推出限時加碼，自12月1日至12月15日凡使用悠遊卡、一卡通，或以悠遊付、一卡通 iPASS MONEY、愛金卡 icash Pay等電子支付綁定TPASS 2.0+，並前往統聯客運場站臨櫃購票，每購買一張車票即可再獲得一張50元折價券。