地方 地方焦點

花蓮YouBike上路！首波光復市區10處站點　提供150輛微笑單車

▲YouBike公共自行車系統即日起於光復鄉啟用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

YouBike公共自行車系統即日起於光復鄉啟用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府今宣布花蓮縣首波YouBike公共自行車系統即日起於光復鄉啟用。縣府感謝微笑單車股份有限公司提出公益方案，優先於光復鄉建置10處站點，投入150輛車，並於115年2月底前提供前30分免費服務。以協助堰塞湖潰壩災後，居民就學、工作或其他日常通勤多元使用。

花蓮縣長徐榛蔚關心災後居民交通工具受損、鄉親短程接駁方式，除規劃巡迴巴士外，特別感謝YouBike公司主動以企業社會責任模式(CSR)，全額負擔系統建置及車輛投入，充分展現公私協力重建，為鄉親提供「最後一哩路」友善多元的交通服務。

▲YouBike公共自行車系統即日起於光復鄉啟用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

將在光復市區設10處站點，提供150輛車，目前已完成9站站點。

觀光處長余明勲說明，本次YouBike公司規劃捐贈10處站點，優先設置於光復鄉市區，目前已完成9處，包括台鐵光復站、中正光華街口、光復商工、中山路停車場、光復鄉立圖書館、大同活動中心、太巴塱部落之心、大馬太鞍活動中心、光復鄉民代表會等，另有1處規劃中。

余明勳進一步說明，災後交通型態已由「救災運輸」轉為「生活通勤」，透過24小時公共自行車系統加入，強化地方韌性。從站點選址、動線設計到安全宣導，全程把關、審慎規劃，方便民眾於車站、公所、學校間、部落間短程使用，讓這項善舉真正「騎」進鄉親的日常生活。本次YouBike公司主動伸出援手，正是「讓重建看得見，也騎得到」的具體實踐。

▲YouBike公共自行車系統即日起於光復鄉啟用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼設置的YouBike系統採用現行2.0規格，會員全台相通，車輛使用方式相同。

YouBike公司協理蘇聖雄表示，YouBike自成立以來，即以提供24小時、甲地租車乙地還車的公共自行車服務為目標，協助各地城市改善第一哩與最後一哩接駁、降低私人運具依賴、推動節能減碳交通。得知花蓮馬太鞍溪堰塞湖重大災害後，公司內部立即研議能夠實際協助地方的方式，最終決定提出公益捐設方案，以自身最擅長的公共自行車系統，支持花蓮災後交通及生活機能恢復。

縣府說明，本次捐設設置的YouBike系統採用現行2.0規格，YouBike會員全台相通，車輛使用方式相同，會員可透過電子票證、手機App或掃碼等多元方式租借，站點與車輛資訊可於YouBike APP上查詢，使用上與其他縣市YouBike並無差異，方便來自外地的志工、救災人員及遊客一同使用。

此外，為協助在地「新用戶」註冊使用，微笑單車也提供客服駐點服務，在「花蓮縣政府災區復原重建中心(中正路一段127)」，或洽「YouBike東台灣粉絲團」。

▲YouBike公共自行車系統即日起於光復鄉啟用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

費率部分，公益方案期間，由YouBike公司吸收系統維運及車輛保養成本，提供前30分鐘免費，前4小時每30分鐘12元，4小時後採累進費率。縣府則負責協調用地、行政審查與跨單位協調事宜，雙方以「公私協力」模式共同推動。未來若成效良好，縣府持續推動公共自行車研議擴大設站至鄰近鄉鎮，並結合觀光、文化及在地產業，帶動觀光與地方經濟。

▲YouBike公共自行車系統即日起於光復鄉啟用。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

觀光處長余明勳表示，災後交通型態已由「救災運輸」轉為「生活通勤」，透過24小時公共自行車系統加入，強化地方韌性。

縣府強調，將持續秉持開放態度，歡迎企業以多元創新的方式參與地方重建，讓花蓮在更安全、更永續的基礎上，重新啟程、邁向希望，再次感謝YouBike公司本次公益捐贈專案。縣府也提醒鄉親、外地志工或遊客，多加利用公共自行車作為短程移動的低碳選擇。

更多資訊請見：
YouBike微笑單車官網 https://www.youbike.com.tw/region/main/
花蓮觀光資訊網 https://reurl.cc/6b06A5
花蓮旅遊小助理AI智慧客服 https://hualien.travel/ai-service
 

漂流木撿拾新法上路　花蓮公告撿拾區即日開放

漂流木撿拾新法上路　花蓮公告撿拾區即日開放

鳳凰颱風後，花蓮縣政府公告自114年11月20日0時起至下次中央氣象署發布陸上颱風警報時止，居住或設籍於花蓮之居民得於開放公告區域自由撿拾漂流木，並重申撿拾規格與搬運方式相關規定已經放寬，允許民眾於現場裁切搬運漂流木。

國道清水服務區奪獎「祭3天優惠」　持發票免費換冰

國道清水服務區奪獎「祭3天優惠」　持發票免費換冰

星巴克今起「大杯以上買1送1」

星巴克今起「大杯以上買1送1」

創業者必看！永豐DA BOSS最強創業大禮包曝光：手續費優惠＋展場四大體驗全解析

創業者必看！永豐DA BOSS最強創業大禮包曝光：手續費優惠＋展場四大體驗全解析

21風味館「香草烤雞」62折起！感恩節優惠　拿坡里8塊只要199

21風味館「香草烤雞」62折起！感恩節優惠　拿坡里8塊只要199

