台中警半夜偷查女子戶籍地　判刑4月「不能易科罰金」恐入獄

▲時任台中市警局的一名簡姓員警，半夜偷查一名女子個資遭判刑。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

時任台中霧峰警分局一名簡姓員警（已調職），使用警用小電腦查詢徐姓女子個資，結果被抓包送辦。法院說他身為員警，更應遵守法律規定，且犯後沒有悔意、未和解，判處4月刑期，且未給予易科罰金，若定讞將入監執行。

檢警追查，簡姓員警在2023年10月8日凌晨3時許，明知沒有任何公務原因，竟違法使用公務帳號登入M-Police查詢系統，擅自查詢一名徐女的戶役政、駕籍、相片等個人資料，被霧峰警分局發現後函送偵辦。

檢方傳訊簡員甚至未到，但有警方調查報告、霧峰警分局案發時之值勤紀錄、勤務分配表以及電腦資料等，警方也自行對簡員進行行政懲處。已經足以認定本案是明確，依個資法起訴，並請求法院加重其刑。

中院審酌，簡員犯案時為霧峰警分局國光派出所員警，相較一般人民，理應更為遵守法律規定，但竟假借職務上機會，登入查詢系統非法蒐集他人資料，法治觀念不足，實不可取。

法院認為，簡員犯案後否認犯行、未見悔意，也未與被害人成立和解，考量過去無前科、素行良好，大學畢業家境小康等情，依公務員假借職務上機會非法蒐集個人資料罪，處有期徒刑4月，可上訴。