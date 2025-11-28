9歲男童溜出門買宵夜！慘被阿祖反鎖門外　走3公里向警求助

▲男童獨自徒步走了一小時，才到派出所找警員幫忙。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿、葉品辰／台中報導

一名9歲莊姓男童15日晚間因為肚子餓，出門到超商買宵夜，結果被阿祖鎖在門外，獨自徒步近3公里、約一小時路程，前往臺中市大雅警分局頭家派出所求助。當時值班員警林佳慶與實務訓練生劉皇均即刻啟動警政查詢，成功聯繫家屬，讓小男童平安返家。

這場「小朋友回家記」發生在潭子區，莊姓男童當晚未告知家人便獨自外出購物，返家時卻發現大門深鎖，莊家阿祖誤以為家人全都回家了，便將門反鎖，導致男童進不了門，由於身上沒有手機，又記不得家人電話，莊童只好先徒步半小時至北屯區豐樂路親戚家求助，卻撲了空，又步行1.4公里至頭家派出所，滿臉焦急地向值班員警求援。

林員見狀，立即安撫男童情緒，並指導警專42期實訓生劉皇均使用警政署資料庫，查到親屬聯絡方式，終於聯繫上男童的阿嬤。阿嬤聞訊後火速騎車趕至派出所，將孫子接回家，頻頻向員警道謝。當時屋內僅有阿嬤與阿祖，阿祖不知男童外出，誤以為人都在屋內才將門鎖上，所幸男童機警求助，員警也迅速反應，未讓事件擴大。

大雅警分局表示，建議民眾要多留意自身兒童安全及去向，小朋友若要外出也應該要像長輩報備，平時也要牢記家人的電話，勿依賴手機等數位產品。