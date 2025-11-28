台中甜點名店半夜遭車撞爛...鐵門烤箱全毀　肇事者躲4天不出面

▲台中市東區一家麵包店，24日深夜遭到1輛轎車高速衝撞。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市東區一家麵包店，24日深夜遭到1輛轎車逆向高速衝撞，店面毀損嚴重，業者說，財損超過60萬元，幸好沒有人受傷。不過，駕駛在肇事後開車逃逸，案發至今已經過4天，仍不願配合警方到案說明，甚至搞失聯，目前警方正聯絡車主出面，以釐清案情。

據查，被害店家是「台中好甜」百大店家之一，業者在網路指出，肇事轎車疑因車輛失控，直接撞進店面，事故發生後直接倒車加速逃逸，懷疑有涉及酒駕或毒駕的可能；業者也說，警方當日就已掌握車主資料，但對方拒接電話、也不出面，讓他們求償無門，希望肇事者儘速出來負責。

業者接受媒體採訪表示，案發當時他睡在床上，突然聽到「碰」一聲，經查看監視器，發現店門口被車撞到，至於店內損失大約60多萬元，包括新冰箱、烤箱、鐵門等。

警方調查，本案發生在24日凌晨2時57分，1輛轎車沿建成路外側車道右轉樂業路時，不明原因撞擊店家門口麵包攤位後行離去，警方已依程序通知車主到案說明，但車主仍尚未到案，也無法以電話取得聯繫，若持續不到案，將依道交條例第62條第5項對車主製單舉發，吊扣牌照1至3月。