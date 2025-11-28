　
社會 社會焦點 保障人權

溢價30億得標！京華城土地疑「左手換右手」　檢調約談沈慶京

▲▼台北地院審理京華城案，傳喚柯文哲、應曉薇、沈慶京出庭，面對支持者相挺柯文哲及應曉薇一一向在場小草握手致意。（圖／記者湯興漢攝）

▲涉嫌非常規交易，檢調約談沈慶京。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

台北地檢署追查京華城土地疑「左手換右手」，溢價約30億元涉非常規交易案，今（28）日約談威京集團主席沈慶京到案，上午9時許沈已抵達調查局北部地區機動工作站。

根據檢調掌握的資料，京華城購物中心屬威京集團旗下京華城股份有限公司所有，曾在2019年熄燈前進行4次標售。前3次流標後，最終由威京集團旗下中石化百分百控股子公司鼎越開發以372億元得標，溢價約30億元，相較底價342億元引發外界質疑。由於中石化本身是京華城公司最大股東，兩者屬同一集團，外界批評此案疑似「左手換右手」，質疑內部交易。

今年5月檢調為釐清是否涉及非常規交易或特別背信，搜查相關企業，並傳喚22人到案，包括18名被告及4名證人。當時諭令中石化現任董座陳瑞隆200萬交保、中石化前董座林克銘500萬交保、前藍營智庫經濟學者朱雲鵬120萬交保、中石化現任總經理陳穎俊100萬交保、威京集團法務經理陳俊源等人30萬至80萬交保。

威京集團主席沈慶京雖是此案被告之一，且疑似幕後主導，但當時約談因故改為今日，稍早沈慶京已抵達調查局北部地區機動工作站。

11/26 全台詐欺最新數據

