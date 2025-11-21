　
社會焦點

快訊／影射馬郁雯「1500 1H2S」陪睡　造謠+低價「雙重詆毀」判4月

▲▼前三立記者馬郁雯4日正式宣布參加台北市中正萬華區台北市議員民進黨內初選提名，並找來萬華出身的前立委段宜康陪同，一起去龍山寺拜廟，並在週邊市場掃街拜票。（圖／記者湯興漢攝）

▲馬郁雯告網友留言影射她陪睡，台北地院判劉姓男子4月徒刑。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

前記者馬郁雯去年（2024年）9月，率先報導台北市前市長柯文哲任內於京華城案，被指涉收賄的「小沈1500」資料，馬自稱經營檢調路線至少7年，遭前立委蔡正元與網友質疑陪睡換新聞，男子劉在原到馬的粉專留言「1500 1H2S？」影射陪睡價碼，被控涉犯加重誹謗罪嫌，台北地院認定劉造謠馬從事性交易，且用1500元極差行情雙重詆毀，判劉4月徒刑、得易科罰金，可上訴。

馬郁雯已辭去記者工作，正爭取台北市中正、萬華選區市議員民進黨初選提名。去年9月5日，柯文哲涉犯京華城案被台北地檢署聲押禁見獲准，時任新聞台記者的馬郁雯率先報導柯被查扣硬碟裡的帳冊，其中一筆「2022/11/1小沈1500沈慶京」記載，被指為柯涉向威京集團主席沈慶京收賄資料。

馬郁雯當時自稱採訪生涯經營檢調路線至少7年，對自己獨家報導消息來源有200%信心，泛綠粉絲誇她「馬檢」、「揭弊女神」等封號，藍白陣營則圍剿她編故事，蔡正元更在政論節目質疑她陪睡換新聞，引發譁然。

馬郁雯在自己「馬郁雯Wendy」粉專轉發台灣新聞記者協會挺她的聲明，又被網友狂酸「到底陪誰睡七年」、「陪睡女」、「馬記者經營這條線七年絕對沒有靠陪睡或是張腿亦或是口技…」、「過幾天會不會有陪睡名單出現？」等語。

劉男同月12日附和網友質疑，在馬郁雯粉專留言「1500 1H2S？」影射從事性交易的價碼，馬報案循線查獲提告，劉辯稱留言代表「1H 2 Section（階段），1500是下午三點的意思，不是金額」，加上問號呈現疑問句，馬郁雯名譽有無因此受損，應以社會評價判斷，而非馬個人主觀感受為準。

劉男另辯稱，馬郁雯報導說「1500」代表柯文哲收賄1500萬元，此處「1500」屬於可受公評之事，他合理評論、無冒犯馬的意圖，「1500 1H2S？」可以有各種解讀與涵意，不構成犯罪。

審理本案的法官正是去年裁定羈押禁見柯文哲的呂政燁，審理認為劉男留言前，已有諸多網友針對馬郁雯提出與性相關語句，劉雖單獨留言、沒依附他人，「然而，瓜田不納履、李下不整冠」，且如劉的辯解，在當下留言串的氛圍中，「1500 1H2S？」可能被解讀成「1小時1500元」的性交易價碼，足以貶損馬的名譽。

法官認為劉男造謠馬郁雯從事性交易，且價碼低到只剩1500元的極差行情，對馬造成雙重詆毀，即使公眾人物，也不應任人全方位詆毀踐踏私德而不能回應反擊，劉犯後仍自信行為正當，未和解取得原諒，缺乏尊重他人名譽的法治觀念，依加重誹謗罪判刑4月、得易科罰金12萬元，可上訴。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

柯文哲京華城陪睡加重誹謗

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

