港「穗禾苑」修繕兩年「棚架還在」　擔心憾事重演！居民開會激動討說法

大埔宏福苑五級火災傷亡慘重，大廈維修工程承建商宏業建築工程有限公司被指「嚴重疏忽」，懷疑大廈棚網等物料未符阻燃標準，及以易燃發泡膠板封窗，2名公司董事及1名工程顧問被捕。本港多個屋苑正搭棚進行大維修，市民擔憂棚網是否合規，更有不少人自發剪網點燃測試阻燃性能。

位於火炭的大型屋苑穗禾苑，已進行大維修兩年，現時居民人心惶惶，擔心棚網安全性，亦關注屋苑樓宇密集易致「火燒連環船」。27日晚上，穗禾苑法團召開緊急居民大會，《香港01》記者到場視察，有近200名居民與管理公司、承建商對質，詢問棚架、圍網何時清拆及逃生等一系列問題。

其間，有人一度情緒激動質問，亦有女居民促（管理公司）交代，「我屋企有小朋友，我唔想承受呢個風險（我不想承受這個風險）！你都唔想坐監係咪（你也不想坐牢，是吧）？」

有居民稱，穗禾苑從2023年9月開始搭棚圍執進行外牆大維修，比起宏福苑更早。她指，承建商公司揀選最複雜、最麻煩的外牆維修工程進行大維修，即用批盪再重鋪外牆。因此工程拖延十分長時間，期間有居民無法安裝冷氣機。

