妻困宏福苑！他曝通話內容「撐不住了」哽咽：只想盡快救她出來

香港大埔宏福苑五級火警，死亡人數不斷增加。根據《東網》報導，截至今（28）日早上6時，火警共造成94人死亡。住在「宏昌閣」的鍾先生表示，妻子受困時，透過電話告訴他，煙實在太大，撐不住了，結果一直到受訪當下，都還沒有進一步的消息。

根據港媒《橙新聞》報導，「宏昌閣」住戶鍾先生受訪時表示，發生火警時，他與太太通電話，當時太太告訴他「有很大的濃煙，撐不住了。」鍾先生叫妻子努力撐著，但之後就沒消息了，可能真的暈了。

鍾先生也表示，後來他趕回住所，只見火勢猛烈，他不斷求助，多達十幾次，但太太都還沒有被救出。鍾先生說到激動處更忍不住落淚，最後努力按捺情緒，說有很多朋友都有幫忙他打電話，但問了醫院，也都沒有消息，「我現在只想盡快把她（妻子）救出來，生也好，死也好，總之先把她救出來，不想（妻子）留在那裡」。

事實上，宏福苑已有42年歷史，共有8幢樓、1984戶住宅。火警發生前，屋苑正進行外牆維修，因此所有大樓外牆均搭滿竹棚。26日下午約3時，有居民目擊其中一幢大樓外牆竹棚起火；由於風勢強勁，火焰迅速沿竹棚蔓延至其他大樓，造成連棟火警，大量單位內部也因高溫與外牆火勢而相繼起火。