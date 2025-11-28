全台地方政府預算刪減最高僅0.59%　「這縣市」創紀錄連21年一毛未刪

▲時代力量主席王婉諭召開記者會。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量昨（27日）上午與歐噴公司召開記者會揭露，地方議會預算近5年預算平均只刪0.2%，把關力道不到中央政府的十分之一，其中新竹縣更創下連續21年「零刪減」的驚人紀錄；屏東、南投連9年一毛未刪；六都比例最高的是台北市，平均也僅刪減了0.46%。面對監督失靈，時代力量、歐噴公司近期將公開「政府預算查詢平台」，邀請全民共同監督。

歐噴公司創辦人王向榮指出，歐噴公司與時代力量統計全台議會近5年預算刪減情形發現，相對於中央政府預算過去5年平均刪減了2.2%，六都比例最高的是台北市平均也僅刪減了0.46%，最低是台南市刪減了0.02%，平均起來還不到中央刪減的十分之一。

王向榮進一步說明，再看非六都的縣市，除了金門最高有到0.59%，以及新竹市有到0.21%以外，其他很多縣市都低於0.02%，甚至有屏東、新竹縣、南投縣等縣市刪減數連年為零。

時代力量黨主席王婉諭指出，新版《財劃法》修法後，將有高達1兆4329億預算流向地方，恐形成新的財政監督死角。王婉諭指出，全台地方議會近5年的預算平均刪減率僅有0.2%，對比中央總預算平均刪減2.2%，地方議會的監督力道竟然不到中央的十分之一。

王婉諭表示，誰在放水？數據會說話。新竹縣議會已經連續21年預算零刪減，是目前全台最久沒刪預算的地方，甚至快打破苗栗過去曾連續26年未刪預算的歷史紀錄，然而，新竹縣卻是財劃法修正後得到最多資源的縣市之一，今年的統籌分配款翻了超過三倍，比去年多分配到176億，是全台增幅最多的縣市，總預算也從今年的411億，成長到明年的471億。

王婉諭指出，此外，南投縣、屏東縣議會也連續9年一毛未刪，連江縣議會則連續4年未刪預算。她質疑，這些議會根本沒有盡到把關預算的職責，恐成下一個苗栗。除了上述縣市外，資源最豐富的六都表現也不及格。台南市今年度1247億預算，竟然完全「零刪減」，台中市今年度1908億預算，實質刪減數卻也僅有90萬，等同平均每100萬預算只刪不到5塊錢。

王婉諭表示，預算刪減的目的並非為了刪而刪，最重要的是背後有沒有道理，反映的是議會有沒有一項一項實質監督地方政府的施政計劃和過去的績效，這也是時代力量在地方議會一直在努力的事。

王婉諭指出，為了打破地方預算「看不到、查不到、太複雜」的資訊不對稱，時代力量與歐噴公司及民間團體協力開發的「政府預算查詢平台」即將上線。該平台整合了中央與地方政府的預算資料，將繁雜的預算書轉化為可視化的數據，讓每一筆預算的用途、增減幅度都公開透明，邀請全民一起來監督地方預算。