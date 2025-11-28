　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

假交易掏空誠美材2億　昔「股市金釵」葉美麗證交法判刑7年

▲▼誠美材副董葉美麗涉及子公司茂豐貿易的掏空案，被檢方約談，18日凌晨遭調查局移送至北檢複訊。（圖／記者趙永博攝）

▲昔日「股市四大金釵」之一的葉美麗，被控擔任誠美材副董事長期間，涉掏空逾2億元公款。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

昔日被稱為「股市四大金釵」的超級營業員葉美麗，2018年擔任股市上市公司誠美材料科技副董事長時，涉勾結郡宏光電公司董事長林勇任高價購買庫存品、全額預付假交易貨款，並假公濟私買股，藉此掏空誠美材與2家子公司共逾2億元。台北地院今（28日）依《證券交易法》背信等罪，判葉女7年徒刑、林男6年徒刑，財務經理方永慧2年徒刑，可上訴。

葉美麗在1980年代擔任證券業務員，全盛時期每天營業額高達數10億元，被稱為「股市四大金釵」之一，她與白文正共同創立寶來證券，2008年7月，時任寶來證券集團總裁的白文正在澎湖猝逝，也揭露葉、白的一段婚外情。

本案源於葉美麗2018年間出任誠美材副董事長，兼任誠美材百分百持股的茂豐貿易、茂宇投資2家公司董事長期間，她跟林勇任想加速郡宏股票上市，以便2人各持有的郡宏股票增值，涉共謀由茂豐以不合理高價，向郡宏採購ITO導電膜產品幫忙清庫存、美化帳面，使茂豐、誠美材蒙受7675萬元損失。

葉美麗又因個人資金需求，涉假借郡宏委託茂豐採購COP原料之名，指示茂豐財務經理方永慧製作不實訂單，由茂豐再委託葉女掌控的香港紙上公司寶兌公司，轉向日本郡是公司下訂的逐層虛偽交易，且郡宏僅預付部分貨款，但茂豐全額預付給寶兌，再佯裝寶兌委託葉女掌控的捷揚公司代收付。

葉女涉藉此挪用茂豐資金，使茂豐、誠美材蒙受8825萬元損失。

此外，葉女、林男明知當時郡宏每股僅4到5元，但葉女私下允諾以每股15元，收購時任立委蘇震清與友人持有的郡宏股票，因此涉共謀以茂豐、茂宇資金履約，並由方永慧倒填日期，製作這筆股票交易是依據股權價值評估報告的不實簽呈，使茂豐、茂宇和誠美材損失共6294萬元。

北院審理4年多，認定葉美麗在本案處於核心要角地位，犯行嚴重破壞我國資本市場健全與投資人權益，到案未坦承犯行、態度難謂良好，依3個《證交法》背信罪，各判刑4年5月到5年半，合併應執行7年徒刑，沒收犯罪所得4104萬餘元。

法官指林勇任若沒參與事前謀議與事後分工，葉女將難以遂行本案背信犯行，因此林男也屬核心要角，同樣未坦承犯行、態度不佳，依2個《證交法》背信罪，各判刑4年到4年5月，合併應執行6年徒刑。方女被依《證交法》背信罪、《商業會計法》填製不實會計憑證罪，合併判刑2年，全案可上訴。

2019年初，有人在報社頭版刊登廣告，質疑葉美麗與蘇震清涉共謀掏空誠美材，當時葉美麗否認涉弊，堅稱合法常規交易、未造成公司損失，蘇震清請民進黨廉政會調查自清，台北地檢署偵辦認為蘇賣股是單純投資，將蘇與助理不起訴處分。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普、高市20分鐘「機密通話」　日方曝細節
快訊／19歲騎士闖紅燈　女上班路上變亡魂
台中甜點名店遭車撞爛！　肇事者躲4天不出面
宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網看傻：發生什麼都不知道
快訊／台鋼雄鷹60人名單出爐！　5人不續約、4人待評估
詹惟中後悔不已！女兒日本民宿遭抵制　「沒算到有此劫」
快訊／轉機被帶走！　台男遭拘杜拜原因曝光
「9秒得9分」逆轉！　創史上最神奇絕殺秀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中男泡澡昏迷搶救　家屬嚇到換氣過度「一起送醫」

快訊／待轉起步被撞死！19歲騎士闖紅燈害命　她上班路上變亡魂

酒駕自撞出院才戒酒　4犯男「不想入監」求改過機會被駁回

台中甜點名店半夜遭車撞爛...鐵門烤箱全毀　肇事者躲4天不出面

快訊／台南新營工地火警7樓狂冒火煙　灰燼掉地下室又延燒

9歲男童溜出門買宵夜！慘被阿祖反鎖門外　走3公里向警求助

溢價30億得標！京華城土地疑「左手換右手」　檢調約談沈慶京

阿布達比轉機被帶走！雲林男遭拘杜拜原因曝：被「同名同姓」冤枉

桃園中豐陸橋混亂瞬間曝！衰遭跨線轎車撞　自小客180度甩尾再撞

假交易掏空誠美材2億　昔「股市金釵」葉美麗證交法判刑7年

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑27日早鷹架大批掉落

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡！　兇嫌是「阿富汗移民」 川普怒：絕不容忍

快訊／台中男泡澡昏迷搶救　家屬嚇到換氣過度「一起送醫」

快訊／待轉起步被撞死！19歲騎士闖紅燈害命　她上班路上變亡魂

酒駕自撞出院才戒酒　4犯男「不想入監」求改過機會被駁回

台中甜點名店半夜遭車撞爛...鐵門烤箱全毀　肇事者躲4天不出面

快訊／台南新營工地火警7樓狂冒火煙　灰燼掉地下室又延燒

9歲男童溜出門買宵夜！慘被阿祖反鎖門外　走3公里向警求助

溢價30億得標！京華城土地疑「左手換右手」　檢調約談沈慶京

阿布達比轉機被帶走！雲林男遭拘杜拜原因曝：被「同名同姓」冤枉

桃園中豐陸橋混亂瞬間曝！衰遭跨線轎車撞　自小客180度甩尾再撞

假交易掏空誠美材2億　昔「股市金釵」葉美麗證交法判刑7年

美、日「台灣有事」不同調？川普致電逼高市滅火　憂影響對中談判

農業金字招牌閃耀！花蓮表揚74位模範農民　見證逆境中創輝煌

黑豹旗／屢次化險為夷！羅東高工4比2力退美和　闖4強續刷隊史最優

關稅收入爆增！　川普喊：可能「完全取消」所得稅

川普、高市20分鐘「機密通話」細節曝！　日本否認美勸別挑釁北京

快訊／台中男泡澡昏迷搶救　家屬嚇到換氣過度「一起送醫」

大谷翔平參戰！　蔡其昌坦言經典賽要贏不容易：但棒球是圓的

嫁來台灣4個月領普發1萬！被要求「承認中華民國」中配：做不到唷

快訊／待轉起步被撞死！19歲騎士闖紅燈害命　她上班路上變亡魂

轉機返台「1原因無法搭」　她長知識！一票人傻：再便宜也不敢買

希澈準備跳槽到赫海公司？ 銀赫要求：兩個月賺回簽約金XD

社會熱門新聞

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

台男轉機遭帶走「今晨獲釋」　妻子曝現況

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

網購護理師國考證書被錄取　她急自首

萬華市場大火　燒到隔壁幼兒園

鑽好市多貨架「露乳拍照」！網黃2人組到案

羅唯仁洩台積電機密　早在10月就出境

誰發現虐童？新北社工「哭著作證」

快訊／台中霧峰騎士自撞路樹　頭部重創不治

銘傳碩士生不滿英檢當畢業門檻怒告　結局超尬

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

更多熱門

相關新聞

被控掏空全律會　尤美女獲不起訴

被控掏空全律會　尤美女獲不起訴

民進黨前不分區立委尤美女，被控在2023年起擔任全國律師聯合會(全律會)後，主導全律會以2.3億元購買辦公用會館，導致全律會存款一次性掏空，又擅自免除台北律師公會(北律)積欠的千萬元會費，涉嫌背信。台北地檢署調查認為，相關事項都是依全律會程序討論、表決，查無尤美女違背職務造成全律會損失的情形，28日將她處分不起訴。

虛增營收9千萬　李洲董座遭起訴

虛增營收9千萬　李洲董座遭起訴

即／央廣內鬼入侵官網掛五星旗　3人遭起訴求重刑

即／央廣內鬼入侵官網掛五星旗　3人遭起訴求重刑

聚鼎科技又出事　創投高手涉內線遭約談

聚鼎科技又出事　創投高手涉內線遭約談

凱基金子公司女副理勾結詐團　盜領千萬美金遭羈押禁見

凱基金子公司女副理勾結詐團　盜領千萬美金遭羈押禁見

關鍵字：

證交法背信非常規交易導電膜庫存假交易四大金釵掏空

讀者迴響

熱門新聞

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

宏福苑惡火83死　今早9時將完成爆破

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

罕見翻車紀錄！南亞科又爆4386.6萬違約交割　刷上市今年最大

冬季風暴可能爆發　鄭明典：台灣或被掃到

醫曝10大傷腎食物　第1名台灣人超愛喝

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

台男轉機遭帶走「今晨獲釋」　妻子曝現況

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

即／香港宏福苑火增至83死

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面