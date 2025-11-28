假交易掏空誠美材2億　昔「股市金釵」葉美麗證交法判刑7年

▲昔日「股市四大金釵」之一的葉美麗，被控擔任誠美材副董事長期間，涉掏空逾2億元公款。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

昔日被稱為「股市四大金釵」的超級營業員葉美麗，2018年擔任股市上市公司誠美材料科技副董事長時，涉勾結郡宏光電公司董事長林勇任高價購買庫存品、全額預付假交易貨款，並假公濟私買股，藉此掏空誠美材與2家子公司共逾2億元。台北地院今（28日）依《證券交易法》背信等罪，判葉女7年徒刑、林男6年徒刑，財務經理方永慧2年徒刑，可上訴。

葉美麗在1980年代擔任證券業務員，全盛時期每天營業額高達數10億元，被稱為「股市四大金釵」之一，她與白文正共同創立寶來證券，2008年7月，時任寶來證券集團總裁的白文正在澎湖猝逝，也揭露葉、白的一段婚外情。

本案源於葉美麗2018年間出任誠美材副董事長，兼任誠美材百分百持股的茂豐貿易、茂宇投資2家公司董事長期間，她跟林勇任想加速郡宏股票上市，以便2人各持有的郡宏股票增值，涉共謀由茂豐以不合理高價，向郡宏採購ITO導電膜產品幫忙清庫存、美化帳面，使茂豐、誠美材蒙受7675萬元損失。

葉美麗又因個人資金需求，涉假借郡宏委託茂豐採購COP原料之名，指示茂豐財務經理方永慧製作不實訂單，由茂豐再委託葉女掌控的香港紙上公司寶兌公司，轉向日本郡是公司下訂的逐層虛偽交易，且郡宏僅預付部分貨款，但茂豐全額預付給寶兌，再佯裝寶兌委託葉女掌控的捷揚公司代收付。

葉女涉藉此挪用茂豐資金，使茂豐、誠美材蒙受8825萬元損失。

此外，葉女、林男明知當時郡宏每股僅4到5元，但葉女私下允諾以每股15元，收購時任立委蘇震清與友人持有的郡宏股票，因此涉共謀以茂豐、茂宇資金履約，並由方永慧倒填日期，製作這筆股票交易是依據股權價值評估報告的不實簽呈，使茂豐、茂宇和誠美材損失共6294萬元。

北院審理4年多，認定葉美麗在本案處於核心要角地位，犯行嚴重破壞我國資本市場健全與投資人權益，到案未坦承犯行、態度難謂良好，依3個《證交法》背信罪，各判刑4年5月到5年半，合併應執行7年徒刑，沒收犯罪所得4104萬餘元。

法官指林勇任若沒參與事前謀議與事後分工，葉女將難以遂行本案背信犯行，因此林男也屬核心要角，同樣未坦承犯行、態度不佳，依2個《證交法》背信罪，各判刑4年到4年5月，合併應執行6年徒刑。方女被依《證交法》背信罪、《商業會計法》填製不實會計憑證罪，合併判刑2年，全案可上訴。

2019年初，有人在報社頭版刊登廣告，質疑葉美麗與蘇震清涉共謀掏空誠美材，當時葉美麗否認涉弊，堅稱合法常規交易、未造成公司損失，蘇震清請民進黨廉政會調查自清，台北地檢署偵辦認為蘇賣股是單純投資，將蘇與助理不起訴處分。