盜領千萬美金！凱基金子公司爆女副理勾結詐團捲款　遭羈押禁見

▲凱基金外觀照。（圖／凱基金提供）
記者陳以昇、劉人豪／新北報導
凱基金控子公司中華開發資本葉姓女副理，與詐欺集團假檢警共謀，登入中華開發公司網銀帳戶匯款共計美金1018萬9460元（約新台幣3億1300萬餘元）至境外帳戶。新北地檢署日前將葉女拘提到案，向法院聲請羈押禁見獲准，全案持續調查釐清案情中。
新北地檢署指出，中華開發資本管理顧問股份有限公司員工涉嫌盜領公司存款案件，前經內政部警政署刑事警察局報請偵辦，於2025年11月10日針對葉姓女副理住處、任職公司辦公室座位等處執行搜索，並將葉女拘提到案。
經查，葉女擔任中華開發公司副理，涉嫌於2025年9月底，與詐欺集團假檢警共謀，未經授權登入中華開發公司網銀帳戶，匯款共計美金1018萬9460元至境外帳戶，旋遭提領。
經檢察官訊問後，認葉女所為，涉犯刑法第342條背信、第320條竊盜、第339之3條第1項詐欺、刑法第216、210、220條第2項行使偽造準私文書及第358條妨害電腦使用等罪嫌；違反金融控股公司法第57條第1項後段金控公司職員背信、金融控股公司法第57條之1第 1、2 項詐欺金控公司等罪嫌，犯嫌重大，且有逃亡、串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，全案持續調查釐清案情中。
