盜領千萬美金！凱基金子公司爆女副理勾結詐團捲款　遭羈押禁見

49歲郭男為首的詐騙集團，疑似將涉嫌「黑吃黑」詐騙集團成員，自桃園市押往北港鎮某生技公司內拘禁，檢警調查後全案偵結起訴7人，經多次執行拘提、搜索查緝，發現該詐騙集團並以「控車」方式，監禁提供金融帳戶者，陸續向雲林地方法院聲請羈押郭男等4人獲准，其餘3名被告交保，警方並在上開生技公司內，扣得海洛因、安非他命、依託咪酯及施用毒品器具，及供犯罪使用之棒球棍、束帶、空氣槍犯罪工具。