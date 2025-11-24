快訊／央廣內鬼入侵官網掛五星旗　工程師等3人遭起訴求重刑

▲北檢偵辦央廣官網遭駭客攻擊案，依妨害電腦使用等罪起訴工程師等3人。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

中央廣播電台前工程師吳政勳因懷疑央廣有中資介入，涉嫌多次把央廣官網首頁置換五星旗等圖片，被檢警約談獲交保後，仍企圖在國慶日再次攻擊央廣網站，台北地檢署24日依妨害電腦使用罪起訴吳政勳，並具體求刑3年，吳政勳的直屬長官岳昭莒因縱容鼓勵駭客行為，也遭起訴求刑2年6月，資安業者黃富琳則被求處從重量刑。

吳政勳2025年5月才進入央廣網路媒體組擔任工程師，負責官網維護及資訊安全查核管理等事務，岳昭莒則是網路媒體組組長，黃順琳曾是幫央廣維護Cloudflare系統的廠商及風雲創公司職員，後來擔任海云智慧雲端公司業務處長。

起訴指出，吳政勳8月20日首次以央廣配發的帳號密碼登入官網，埋下錯誤參數，然後在9月11日、18日、19日、20日，多次登入官網，把網頁分別換成公會函文、書籍《反攻大陸與台灣 中華民國統一的構想與挫折》封面、中華人民共和國旗，或是使民眾點選官網就跳轉到創基公司的網站，影響央廣官網運作。

吳政勳每次行動前都會告知長官岳昭莒，也會為了掩飾自己的攻擊行為，事先開設網站最高權限帳號給黃富琳，並開設LINE群組，由黃順琳在事後進入後台刪除吳政勳破壞官網的電磁紀錄，吳政勳還涉嫌將央廣官網程式碼傳送給黃順琳，黃再傳送給林姓、顏姓民眾，導致官網原始程式碼外流。

檢察官指揮台北市刑大在9月26日搜索約談後，吳政勳又在28日擅自登入官網移除網指，並利用先前埋下的參數，將央廣日語版網站設定在國慶日前夕置換成簡體中文及中斷官網訊號，檢警獲得情資後，緊急在10月9日再次發動搜索才阻止吳政勳進一步的網路攻擊。

北檢起訴指出，央廣是一級國家關鍵基礎設施，吳政勳的行為挑起兩岸間的對立緊張，危險性與危害性遠非一般刑事犯罪可比，尤其選在國慶日攻擊，具有很高的象徵意義，危害國押形象甚鉅，因此建請法院對涉嫌背信、妨害電腦使用罪的吳政勳、岳昭莒分別量處徒刑3年、2年6月，另對黃富琳從重量刑。