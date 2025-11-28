　
社會 社會焦點 保障人權

被控掏空全律會2.3億　購置會館程序合法！律師尤美女獲不起訴

▲▼民進黨立委尤美女舉辦「因為有您~尤美女感恩茶會」 監委高涌誠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前立委尤美女被控掏空全國律師聯合會案，經檢察官調查處分不起訴。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

民進黨前不分區立委尤美女，被控在2023年起擔任全國律師聯合會(全律會)後，主導全律會以2.3億元購買辦公用會館，導致全律會存款一次性掏空，又擅自免除台北律師公會(北律)積欠的千萬元會費，涉嫌背信。台北地檢署調查認為，相關事項都是依全律會程序討論、表決，查無尤美女違背職務造成全律會損失的情形，28日將她處分不起訴。

北律是全國最大的地方律師公會，會員人數佔全國律師7成，全律會是全國性組織，不能不顧及在人數上極具代表性的北律會員，2個組織之間的關係維繫，一直是律師界關注焦點之一。尤美女是全律會(前身為律師公會全國聯合會）第2屆理事長，任期2023年到2024年。

全律會會員告發指控，尤美女明知全律會已經向北律求償積欠會費，卻在上任後未經全律會大會討論同意，就與北律達成協議，免除會費與遲延利息共計1538萬元債務。此外，尤美女未經專業估價，就向金敏投資公司購買台北市中正區的「匯泰大樓」作為全律會會館，但會館實際上仍在出租中，收租年報率1.989%，遠低於房貸利率2.52%，全律會存款不但因購屋虧空，還要背負巨額房貸。

檢察官調查，北律也不再向自己的會員收取全聯會會費，後來因為雙方又出現「臺灣律師學院」商標爭議，全律會組成7人小組與北律展開協商，考量全律會與北律交惡，對全國律師發展不利，會導致全律會沒有代表性，所以決定和解，條件包括全律會可以使用「律師學院」商標及學習平台資源，交換全律會撤回追討會費的訴訟。

至於全律會新會館案，因原本的會館房東南山人壽決定提高續租租金，以及提前解約的懲罰性違約金，全律會會員代表大會以舉手表決方式，通過2.3億元購買新會館，相關決議過程符合全律會程序以及相關法律規定，雖然會館在2025年底之前，仍有房客租約要繼續履行，但仍在貸款寬限期內，所收租金足以支付，並無尤美女主導或造成全律會損失等情形。

11/26 全台詐欺最新數據

