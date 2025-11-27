　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中市府2連敗！禁賣福島核食官司又輸了　法院：逾越自治權限

▲▼台北高等行政法院。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

▲台北高等行政法院再判台中市政府敗訴。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

記者黃哲民、葉品辰／台北報導

台中市政府禁止販售日本福島等5縣市食品的自治條例遭行政院宣告無效後，提起行政訴訟，案件歷經上訴、發回更審，台北高等行政法院昨(26)日更一審仍判台中市府敗訴，這已是台中市政府第二次敗訴。台北高等行政法院認為，食品安全屬中央立法事項，地方不得自行訂定不同標準，台中市相關禁令牴觸憲法與中央法規，原告之訴駁回。

台北高等行政法院提出2原因駁回，一，有關食品安全衛生之管制標準，應具有全國一致之性質，而屬憲法第108條第1項第3款規定「商業」及第18款規定「公共衛生」所定之中央立法事項，立法者就此事項所為之規範，並適用於全國，地方自治法規應受其拘束而不得自行訂定不同標準；地方就上述事項，縱得訂定細節性、技術性之規定，以為執行之依據，然仍不得與上述中央法規牴觸。另憲法第148條規定係以全國為其空間範圍，亦顯有保障跨地方轄區間貨物自由流通之意旨，除非屬依法應予管制或禁止流通之貨物，一切合法貨物均應許自由流通，以免形成國內之市場障礙，從而背離上開條文之規範目標。

食品既也是商品，如為中央許可進口之合法貨物，自亦應受憲法第148條規定之保障。次依食品安全衛生管理法規定，就公告對特定產品或特定地區之產品採取限制或停止輸入查驗等管理措施及受原子塵或放射能污染之安全容許量之標準，均未授權地方亦得自行另定不同之安全容許量標準。末按地方制度法規定，如直轄市、縣（市）為執行上開中央立法事項，於不牴觸中央法律之範圍內，固得制定自治法規；然各該地方法規如牴觸中央法律，不僅欠缺中央法律之授權，且顯然牴觸上述食安法及其法規命令，有監督地方自治團體權限之各該主管機關自得就各該自治法規函告無效或不予核定。

二，自治條例中「本市食品業者，不得販售遭受輻射汙染之食品。」「日本福島縣、茨城縣、櫪木縣、千葉縣及群馬縣生產製造之食品不得於本市販賣。」之相關規定文字，表面上雖看似僅以各該地方居民或事物為其規範對象，然其規範效果或適用結果顯會對其轄區外之居民或事物，產生直接、密切之實質影響，因而超出各該地方之轄區範圍，進而限制及於跨地方轄區甚至全國性質之事項，已逾越地方自治立法權之範圍及界限，不僅牴觸食安法及衛生福利部依食安法之授權所訂食品中原子塵或放射能污染容許量標準第2條等中央法律或法規命令規定，亦已牴觸憲法第108條第1項第3款「商業」及第18款「公共衛生」所定中央立法事項之意旨，原處分予以函告無效，難認有何違誤。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／好消息！大樓內找到生還者
好市多黑五「第5波優惠」17品項搶先看
快訊／出國轉機遭帶走！妻曝最新狀況
川普要高市「別刺激北京」？　日本當局火速駁斥：不實報導
賴清德拋1.25兆國防預算　陸國防部怒回：只會讓台獨加速覆滅
快訊／台中最強跨年夜　「全A咖」卡司公布
單車被輾爆　騎士遭捲入慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

推動「通姦除罪」成名　開發董座涉侵占、詐貸1.6億遭約談

兩度硬上好友未成年妹妹　色男「不認罪、不和解」判3年8月

男阿布達比轉機遭帶走！妻曝最新狀況「手機遭扣」：禁止對外聯繫

8旬失智翁迷途街頭！北投警暖心相助　妻十指緊扣牽他回家

正妹消防員哭訴出差遭長官停車硬上！夫怒求償80萬　結果出爐

不記得目睹夫遭公車撞死！失智妻平靜相驗　家屬神情凝重攙扶

台中市府2連敗！禁賣福島核食官司又輸了　法院：逾越自治權限

台東女衝銀行匯款「裝潢一次付清」超詭異　警銀聯手急阻詐

快艇藏14億大麻露餡！船長急海拋474公斤毒品　5人遭起訴

移工幫製毒！保三總隊破2大毒窟　驚見「外籍兵團」滲透毒品鏈

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

香港世紀火警「升至五級」　奪13命！殉職消防員僅37歲

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

裝甲兵送醫畫面

推動「通姦除罪」成名　開發董座涉侵占、詐貸1.6億遭約談

兩度硬上好友未成年妹妹　色男「不認罪、不和解」判3年8月

男阿布達比轉機遭帶走！妻曝最新狀況「手機遭扣」：禁止對外聯繫

8旬失智翁迷途街頭！北投警暖心相助　妻十指緊扣牽他回家

正妹消防員哭訴出差遭長官停車硬上！夫怒求償80萬　結果出爐

不記得目睹夫遭公車撞死！失智妻平靜相驗　家屬神情凝重攙扶

台中市府2連敗！禁賣福島核食官司又輸了　法院：逾越自治權限

台東女衝銀行匯款「裝潢一次付清」超詭異　警銀聯手急阻詐

快艇藏14億大麻露餡！船長急海拋474公斤毒品　5人遭起訴

移工幫製毒！保三總隊破2大毒窟　驚見「外籍兵團」滲透毒品鏈

嘉義民和國中棒球隊車禍後復健　中職名將梁家榮獻簽名球加油

南韓政府出手了！單獨制裁柬埔寨詐騙集團　凍結資產、限制入境

3分鐘失去逃生力！高樓火災「毒氣最致命」　醫教3招保命：貼地爬

推動「通姦除罪」成名　開發董座涉侵占、詐貸1.6億遭約談

華山基金會嘉義站20年服務回顧　企業義賣共襄善舉支持長輩

冬日火鍋新選！勤美洲際推高檔海陸鍋　涮美國牛小排配百萬夜景

好市多黑五「第5波優惠」搶先看　夏普吹風機、美國嫩肩里肌入列

兩度硬上好友未成年妹妹　色男「不認罪、不和解」判3年8月

閔熙珍法庭爆哭：我很冤枉！　強調沒操縱NewJeans：她們非常聰明

2025全球10大乾淨機場！桃園機場「勇奪第9」　日本4機場霸榜

「Labubu⮕Katybubu」 凱蒂佩芮尖叫丟掉XD

社會熱門新聞

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

裝甲兵八唐縱走失聯6天　「雙手合十」謝救命之恩

曾納民眾黨不分區立委！徐春鶯涉詐欺遭聲押

30刀殘殺夜店女公關！前男友4個月後現身「胖了一圈」

即／國3新竹段7車連環撞　1車壓成廢鐵畫面曝

網紅惡搞家樂福、全聯　挨告下場曝

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

失智妻目擊卻不知夫被公車撞死　女兒接噩耗悲痛認屍

獨／「名媛界大S」遭夜店大亨前夫狂告6罪

快訊／台北石牌「水龜伯」附近凌晨火警

高雄金芭黎舞廳將熄燈　經營團隊曝關鍵原因

更多熱門

相關新聞

五口命案開庭　女婿謝檢方求刑15年

五口命案開庭　女婿謝檢方求刑15年

台中五口命案日前已經偵結，李姓團購主被求處15年以上刑期。中檢今日續開偵查庭，要追查共犯涉案程度，王家女婿委任律師表示，家屬很感謝檢方具體求刑15年以上，而檢方提及「不是被害人笨、是被告惡」這點也讓家屬很感動。

自行車男輾到坑洞摔車國賠15萬

自行車男輾到坑洞摔車國賠15萬

台中2孩玩火燒光福德祠　某機構被控「態度消極」

台中2孩玩火燒光福德祠　某機構被控「態度消極」

NENE CHICKEN台中2門市宣布熄燈　中台灣只剩彰化店

NENE CHICKEN台中2門市宣布熄燈　中台灣只剩彰化店

台中男恐嚇5星級飯店　「預告殺人」下場曝

台中男恐嚇5星級飯店　「預告殺人」下場曝

關鍵字：

台中核食福島

讀者迴響

熱門新聞

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

「億萬直播主」忘記帶胸貼0防護！

18歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

一場大火燒出疑問：香港為何仍離不開竹製鷹架？

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

香港高樓大火44死　1圖看懂逃生流程

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

朱孝天演唱會爆「打3.8折還一堆空位」

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

更多

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面