五口命案開庭！1句「不是你們笨」感動家屬　女婿謝檢方求刑15年

▲五口命案李姓團購主已被起訴，檢方繼續追查共犯情況。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中五口命案日前已經偵結，李姓團購主被求處15年以上刑期。中檢今日續開偵查庭，要追查共犯涉案程度，王家女婿委任律師表示，家屬很感謝檢方具體求刑15年以上，而檢方提及「不是被害人笨、是被告惡」這點也讓家屬很感動。

李姓團購主以「後金補前金」手法誆騙王家，讓王家人刷了639萬元買黃金，等到王家人不願繼續投資後，又開始以恐嚇生命為由，強索500多萬「違約金」，逼得王家五口承受巨大壓力，一家人集體離世，震驚社會。

本案就主嫌李女部分已經偵結，但是是否有共犯，李女老公朱男，當舖業者是否涉及重利等，檢方仍在繼續偵辦中，今日上午在台中地檢署續開偵查庭，王家女婿由委任律師林瓊嘉出庭。

▲王家女婿委任律師林瓊嘉表示，家屬感謝檢方。（圖／記者許權毅攝）



林瓊嘉說，家屬對於檢察官起訴被告表示十分肯定，雖然被害人覺得自己笨，但是檢察官說這是「被告的惡」，讓我們很感動，如果司法對被告不從重量刑，不足以慰問亡者之靈，檢察官正繼續追查有無共犯、重利情節，我們尊重檢察官偵查，相信會水落石出，一定會給家屬一定交代。

林說，家屬感謝檢察官對被告「求處15年以上刑期，不是只有15年，這是我們肯定的」他強調，依照現有證據，勿枉勿縱，有罪一定要把它揪出來，無罪還他清白。

至於豐原凶宅現況，房東是否有跟王家女婿求償？林瓊嘉表示，被害人不該當承受加害事實，凶宅實際是犯罪造成，應該追究犯罪者。