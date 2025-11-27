冬日火鍋新選！勤美洲際推高檔海陸鍋　涮美國牛小排配百萬夜景

▲勤美洲際飯店內的采月鍋品推出冬季限定鍋物。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

天氣轉涼，火鍋市場戰火再起。台中勤美洲際酒店2樓的「采月鍋品」，今年冬季由館內米其林入選餐廳「明娟樓」的主廚吳錫卿團隊，打造全新「冬養之味」主題，將費時熬煮的粵式老火湯變身火鍋湯底，搶攻高端餐飲市場。

飯店指出，此次共推出三款湯底，主打粵湯「清、潤、和、厚」的精髓。「粵潤美人湯」以紅棗、山藥等食材慢熬八小時，湯頭清雅滑順；「辛香養身鍋」則以港式辣椒醬搭配多種辛香料，呈現辛而不嗆的溫潤暖意；另有藥膳風味的「冬潤元氣湯」，口感溫順。

飯店透露，這次搭配湯底的是「冬季限定海陸雙人套餐」，售價3880元。主菜集結美國頂級牛小排、西班牙伊比利豬等肉品，海鮮盤則有澎湖鮮魚、台東草蝦、日本牡蠣與九孔鮑等時令珍饈，全程提供專人桌邊服務，依序將食材下鍋，確保饕客能品嚐到最佳風味。

▲台中勤美洲際酒店2樓的「采月鍋品」，今年冬季由館內米其林入選餐廳「明娟樓」的主廚吳錫卿團隊，打造全新「冬養之味」主題。（圖／記者游瓊華攝）



除了美食，采月鍋品最受矚目的莫過於獨立包廂，包廂位於草悟道樹冠旁，擁有絕佳視野。隨著聖誕季節到來，還能欣賞草悟道聖誕村的璀璨燈海，將整片冬日燈景盡收眼底，但包廂僅一間，也成全館最難訂的夢幻席位。