指大罷免操盤失敗遭圍剿　吳怡農舉「十三寇」事件：我不怕攻擊

▲壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

爭取民進黨提名參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前回應黨內對他「佛系打法」批評，並以去年大罷免不如預期為例，指操盤手的預測常與民意脫節。這樣的說法引起綠營側翼、名嘴不滿，大力砲轟。對此，吳怡農今（27日）舉民進黨過去「十三寇」事件為例，他表示，自己不怕攻擊，只要還有保持不同意見的空間。而當台灣面臨許多困難，考驗政黨願不願意追求新的路線，對於錯誤，不論政黨，「我都不會保持沈默；公共利益絕對大於黨派或個人。因此，現在重點不應該只放在誰適合，而是我們想為台北市做什麼？」

吳怡農表示，這幾天他遭受許多攻擊，讓支持者與朋友感到難過，「抱歉讓你擔心了」。吳強調，初選是政黨內部競爭的方式之一，提出願景、交換意見、爭取支持，一個鼓勵理性競爭的政黨，才能維持活力，才有進步的空間，「所以，請知道，我不怕攻擊，只要我們還有保持不同意見的空間」。

吳怡農舉例，民進黨在2006至2007年發生「十三寇」事件，當時，提倡改革的黨內人物，被保守派透過名嘴、媒體放話追殺，試圖封鎖不同的聲音，連蕭美琴副總統當時也被污衊為「中國琴」。

面對攻擊，吳怡農提到，哲學家桑塔亞那曾說，「不記得歷史的人，注定要重蹈覆轍」，每一次的選舉，都在檢驗政治人物，有沒有回應人民不同的期待；反映社會對國家的未來有沒有信心、有沒有不同的想像；特別在現在，當台灣面臨許多困難，考驗政黨願不願意追求新的路線。

吳怡農強調，他從政的初衷，就是希望帶來改變。對於錯誤，不論政黨，「我都不會保持沈默；公共利益絕對大於黨派或個人。因此，現在重點不應該只放在誰適合，而是我們想為台北市做什麼？」