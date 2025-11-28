鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

台灣一名網黃趁著「好市多黑五購物節」鑽進賣場貨架中，還掀起上衣露出胸部拍照，稱「要把自己賣掉」，貼文曝光後在社群媒體上瘋傳，引發網友議論。據了解，案發地點位於好市多高雄店，前鎮分局警方介入偵辦後，火速於27日查緝涉案人江女及陳男(均約26歲)到案說明，2人坦言只是一時興起，不知道怎麼被流傳。

▲好市多遭網黃闖入拍攝不雅照，警方昨查緝2人到案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

好市多（Costco）自11月24日起連續一周舉行「黑色購物周」，每日購物人潮爆滿，不料一名網黃趁著工作人員及民眾沒注意，跑進賣場的寵物食品區貨架上，掀起上衣裸露胸部，還拍下照片並上傳至社群媒體，表示「逛了兩圈發現錢不夠，乾脆把自己賣掉」，而此照片也在網路上引發熱議。

經了解，該名網黃拍攝地點就在好市多高雄店，前鎮分局26日獲報後立即擴大調閱相關畫面，並掌握涉案人江女、陳男身分，於27日查緝2人到案說明。據悉，2人是北部人，當天到高雄遊玩，一時興起才會鑽進貨架中拍攝不雅照，沒有選擇特定場所，只有將照片上傳到自己的threads，不知道怎麼會被流傳。

警方調查，2人沒有相關前科，也未有其他流傳的不雅影照，後續將全案依違反《刑法》第234條公然猥褻罪移請高雄地方檢察署偵辦。前鎮分局強調，對於任何違法或脫序行為，警方絕對會積極查緝不法、絕不寬貸。

▲江女稱是一時興起才會鑽進貨架拍攝裸露照。（圖／翻攝X）