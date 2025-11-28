好市多黑五搶爆了！一票會員都遇「1狀況」嘆：白跑一趟

▲很多人這幾天都衝好市多。（圖／記者林育綾攝）

記者曾筠淇／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）年度「黑色購物周Black Friday（黑五）」24日正式開跑，陸續推出多項產品優惠，總數多達500多項，不過，就有不少網友到臉書粉專上抱怨，直呼因為沒有限購，所以很多東西根本買不到。

好市多年度黑色購物周首日，早早就吸引200人排隊，頭香還透露自己6時20分就到場了。此次賣場優惠商品總數擴大至超過500項，較去年多出200項，從3C、家電、兒童玩具、家具、居家用品、保養清潔、日用品、服飾、食品、沖泡飲品、生鮮都有。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，有不少熱門商品才上架不久，很快就被搬空，像是除濕機、洗衣精、兒童黏土等，很多分店都已經被搶完。

就有許多網友湧入好市多的臉書粉專留言，「要買的根本買不到，人擠人，擠了個寂寞」、「很多看得到，買不到，剩下的只是一堆人」、「今天去什麼都沒買到，平常隨便2000、5000買，今天買700，東西都賣光找不到」、「熱門商品沒限購，許多會員白跑ㄧ趟，損害會員購買權益」、「很多東西去現場也買不到，白跑一趟」。

甚至還有網友表示，「一下班就衝過去，結果要買的東西全沒了，最後只提了兩瓶牛奶回家。這時候才會回憶起，去年似乎也是這樣，然後就漸漸的不理黑五了」。