2025魚油品牌聲量榜出爐！全民關注「好油」話題升溫

▲圖／本表資訊由吳金峰營養師提供、彙整。

【企劃特輯】

早晨一杯咖啡、一份早餐，再搭配日常營養補充，已成為許多人的健康習慣。近年來魚油成為許多家庭的常備品之一，從小孩、上班族到長輩族群，對好油的重視讓「魚油」成為營養市場的明星。隨著2025魚油品牌聲量榜出爐，其中，大研生醫、營養師輕食依舊表現亮眼，近年新秀品牌Vitabox、Notorious、STEPV等魚油產品也脫穎而出，獲得消費者青睞。我們也從營養師高敏敏的專業觀點，來看看為什麼「懂得挑選好魚油」成了現代人的新日常。

老少皆宜的國民營養品，魚油穩居熱門關鍵字

「如果世界末日要我帶一個營養品出門的話，我絕對會帶魚油！」營養師高敏敏笑說，魚油可以說是全家大小的營養神隊友，適合各年齡層日常補充。不僅學生讀書可以協助提升大腦記憶；上班族在工作緊湊、作息不穩的生活環境下，也可以快速達到日常補給，及時補充關鍵所需。而銀髮族長輩們，更能透過魚油調整體質，幫助更好健康維持。

甚至，在孕期的準媽咪們，也能透過魚油補充營養，懷孕初期可以調節生理機能，生產後也能有效幫助維持良好狀態，讓照顧寶寶的同時，也能兼顧自身的營養需求，達到均衡飲食與補充良好油脂的重要性。



日常補給首選！為什麼人人都瘋魚油？

魚油是從魚身上提取的自然油脂，含有多種脂肪酸，其中Omega-3是人體無法自行合成的必需脂肪酸，需要透過飲食或補充品獲得。營養師高敏敏指出，Omega-3中的主要營養素EPA和DHA是魚油的重要成分，作為日常營養補給，幫助維持身體的良好狀態與均衡油脂攝取，可以增強體力、促進新陳代謝，是調節生理機能的關鍵營養。

尤其現代人外食比例高、作息緊湊，日常膳食中Omega-3攝取常不足。適量補充魚油，可作為生活中的營養輔助，讓日常飲食更完整，也讓補充習慣更方便融入生活，為日常保健打下根基。

品牌百家爭鳴，如何挑選好油成關鍵

魚油是長期補充的營養品，因此選購時除了品牌與價格，也應重視其濃度、吸收型態與原料來源是否清楚等，挑對魚油才能真正幫助體質調整與健康維持。2025魚油品牌聲量榜顯示，消費者對「來源純淨度」與「製程透明度」的關注度明顯上升。

一般來說，魚油濃度要超過 80％才有顯著保健效果，營養師高敏敏指出，魚油濃度會影響 Omega-3 吸收，高濃度魚油有助於快速補充，低濃度魚油則需補充多顆才可達每日的建議攝取量。營養師高敏敏建議，可留意產品標示的Omega-3比例與魚種來源，例如中小型魚如鯷魚、沙丁魚、鯖魚等，重金屬風險較低，是普遍推薦的來源。

高濃度魚油與永續捕撈，保健康也保地球

榜單中，前三名高濃度品牌（量達90%）備受矚目，包括營養師輕食與西班牙品牌NOTORIOUS，其中NOTORIOUS原料則來自深海小型魚種，根據品牌資料指出，製成採用超臨界萃取技術，純淨無腥味，並以永續方式捕撈，照顧健康又守護海洋生態。值得一提的是，它採用小顆膠囊設計，方便日常補給，每日兩顆就能達到一天的需求量。

理性選擇，讓營養融入生活

魚油不只是營養補充，更是現代人追求生活平衡的一種方式。專家建議，在挑選營養品時應以「了解成分、重視品質」為原則，建立屬於自己的日常營養習慣。營養師高敏敏也呼籲，均衡飲食與規律作息仍是維持良好狀態的基礎，而魚油則是輔助生活節奏的好夥伴。

2025魚油品牌聲量榜出爐，民眾可以參考眾多知名保健品牌中的魚油成分與含量，以及適合自己的補充方式（液狀、錠劑、尺寸），在服用時機上，魚油是脂溶性的，隨餐或飯後服用能利用食物中的油脂幫助身體更好地吸收。



