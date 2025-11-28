　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

2025魚油品牌聲量榜出爐！全民關注「好油」話題升溫

▲▼ 魚油 。（圖／業者）

▲圖／本表資訊由吳金峰營養師提供、彙整。

【企劃特輯】

早晨一杯咖啡、一份早餐，再搭配日常營養補充，已成為許多人的健康習慣。近年來魚油成為許多家庭的常備品之一，從小孩、上班族到長輩族群，對好油的重視讓「魚油」成為營養市場的明星。隨著2025魚油品牌聲量榜出爐，其中，大研生醫、營養師輕食依舊表現亮眼，近年新秀品牌Vitabox、Notorious、STEPV等魚油產品也脫穎而出，獲得消費者青睞。我們也從營養師高敏敏的專業觀點，來看看為什麼「懂得挑選好魚油」成了現代人的新日常。

老少皆宜的國民營養品，魚油穩居熱門關鍵字

「如果世界末日要我帶一個營養品出門的話，我絕對會帶魚油！」營養師高敏敏笑說，魚油可以說是全家大小的營養神隊友，適合各年齡層日常補充。不僅學生讀書可以協助提升大腦記憶；上班族在工作緊湊、作息不穩的生活環境下，也可以快速達到日常補給，及時補充關鍵所需。而銀髮族長輩們，更能透過魚油調整體質，幫助更好健康維持。

甚至，在孕期的準媽咪們，也能透過魚油補充營養，懷孕初期可以調節生理機能，生產後也能有效幫助維持良好狀態，讓照顧寶寶的同時，也能兼顧自身的營養需求，達到均衡飲食與補充良好油脂的重要性。
 

日常補給首選！為什麼人人都瘋魚油？

魚油是從魚身上提取的自然油脂，含有多種脂肪酸，其中Omega-3是人體無法自行合成的必需脂肪酸，需要透過飲食或補充品獲得。營養師高敏敏指出，Omega-3中的主要營養素EPA和DHA是魚油的重要成分，作為日常營養補給，幫助維持身體的良好狀態與均衡油脂攝取，可以增強體力、促進新陳代謝，是調節生理機能的關鍵營養。

尤其現代人外食比例高、作息緊湊，日常膳食中Omega-3攝取常不足。適量補充魚油，可作為生活中的營養輔助，讓日常飲食更完整，也讓補充習慣更方便融入生活，為日常保健打下根基。

品牌百家爭鳴，如何挑選好油成關鍵

魚油是長期補充的營養品，因此選購時除了品牌與價格，也應重視其濃度、吸收型態與原料來源是否清楚等，挑對魚油才能真正幫助體質調整與健康維持。2025魚油品牌聲量榜顯示，消費者對「來源純淨度」與「製程透明度」的關注度明顯上升。

一般來說，魚油濃度要超過 80％才有顯著保健效果，營養師高敏敏指出，魚油濃度會影響 Omega-3 吸收，高濃度魚油有助於快速補充，低濃度魚油則需補充多顆才可達每日的建議攝取量。營養師高敏敏建議，可留意產品標示的Omega-3比例與魚種來源，例如中小型魚如鯷魚、沙丁魚、鯖魚等，重金屬風險較低，是普遍推薦的來源。

高濃度魚油與永續捕撈，保健康也保地球

榜單中，前三名高濃度品牌（量達90%）備受矚目，包括營養師輕食與西班牙品牌NOTORIOUS，其中NOTORIOUS原料則來自深海小型魚種，根據品牌資料指出，製成採用超臨界萃取技術，純淨無腥味，並以永續方式捕撈，照顧健康又守護海洋生態。值得一提的是，它採用小顆膠囊設計，方便日常補給，每日兩顆就能達到一天的需求量。

理性選擇，讓營養融入生活

魚油不只是營養補充，更是現代人追求生活平衡的一種方式。專家建議，在挑選營養品時應以「了解成分、重視品質」為原則，建立屬於自己的日常營養習慣。營養師高敏敏也呼籲，均衡飲食與規律作息仍是維持良好狀態的基礎，而魚油則是輔助生活節奏的好夥伴。

2025魚油品牌聲量榜出爐，民眾可以參考眾多知名保健品牌中的魚油成分與含量，以及適合自己的補充方式（液狀、錠劑、尺寸），在服用時機上，魚油是脂溶性的，隨餐或飯後服用能利用食物中的油脂幫助身體更好地吸收。


 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
第三組藝人缺席MAMA！官方禁藝人引導尖叫　2主持人將開場致
CEO教授好市多失控！為車位抓狂動手　經濟「極度不好」賠3萬
香港宏福苑大火釀94死　館長發文哀悼：以個人名義捐款一百萬港
好市多黑五搶爆了！一票會員都遇「1狀況」嘆：白跑一趟
業者太黑心！遭市府貼「慎選消費」公告
邱澤、許瑋甯婚禮賓客太狂！名單流出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵：兇手每天在餐桌微笑

全聯屏東崁頂門市試營運！賣場面積370坪　當地首間大型超市

2025魚油品牌聲量榜出爐！全民關注「好油」話題升溫

好市多「第5天優惠」懶人包　洗衣精、嫩肩里肌下殺被瘋搶

超商「雞排+珍奶」罪惡組合優惠　周末3天「買2送2」一次看

【廣編】林鳳營榮獲國際三大品質風味獎肯定　以「濃純香」再創台灣乳品新標竿

冬日火鍋新選！勤美洲際推高檔海陸鍋　涮美國牛小排配百萬夜景

好市多黑五「第5波優惠」搶先看　夏普吹風機、美國嫩肩里肌入列

肯德基「聖誕巨大桶」限量回歸　雪花乳酪脆雞新登場

全家「AI科技煮茶」千間店開賣　8款新品同系列任選「買1送1」

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡！　兇嫌是「阿富汗移民」 川普怒：絕不容忍

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

全聯屏東崁頂門市試營運！賣場面積370坪　當地首間大型超市

2025魚油品牌聲量榜出爐！全民關注「好油」話題升溫

好市多「第5天優惠」懶人包　洗衣精、嫩肩里肌下殺被瘋搶

超商「雞排+珍奶」罪惡組合優惠　周末3天「買2送2」一次看

【廣編】林鳳營榮獲國際三大品質風味獎肯定　以「濃純香」再創台灣乳品新標竿

冬日火鍋新選！勤美洲際推高檔海陸鍋　涮美國牛小排配百萬夜景

好市多黑五「第5波優惠」搶先看　夏普吹風機、美國嫩肩里肌入列

肯德基「聖誕巨大桶」限量回歸　雪花乳酪脆雞新登場

全家「AI科技煮茶」千間店開賣　8款新品同系列任選「買1送1」

Coupang酷澎黑五主推電競手機預購　廚房家電限時閃購

台東縣府打造銀髮就業舞台　旅日教師返台授課展現熟齡能量

外勞現買房潮？桃園房仲曝「集資買公寓」現況：在地人還在等崩盤

第三組藝人缺席MAMA！官方禁藝人引導尖叫　2主持人將開場致哀

傳民進黨明年將推公投　王鴻薇：輸不起的劇本永遠玩不膩

國際終止婦女受暴日　東警與蘭馨協會呼籲「性別暴力零容忍」

他列5缺點嫌九份「最糞景點」！一票反大推：在台灣算A+了

又傳法官過勞病倒　行政法院審判長蔡紹良加班不適...急診住院

冬天特別想躲起來？可能是催產素不足！心理師教你快速補充

CEO等級教授好市多失控！為車位抓狂動手　經濟「極度不好」賠3萬

AV女優被騙上床當小三！　達人嘆：消失引退了

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

消費熱門新聞

今年黑五怎麼買？Costco必買3大類商品全公開　限量＋超狂折扣＋人氣爆品整箱搬

橄欖油買1送1！賣場義大利周優惠一次看

好市多黑五「第5波優惠」17品項搶先看

肯德基「聖誕巨大桶」限量回歸　雪花乳酪脆雞新登場

美式賣場限時黑五再掀搶購潮！Staub、Zwilling全出動

Coupang酷澎黑五主推電競手機預購

21風味館「香草烤雞」62折起！感恩節優惠　拿坡里8塊只要199

超商周末「買2送2」優惠一次看

好市多「第5天優惠」懶人包　洗衣精、嫩肩里肌下殺被瘋搶

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

三重認證！Yamaha勁豪125靠實力榮登「爸媽專用神車」

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

NENE CHICKEN台中2門市宣布熄燈　中台灣只剩彰化店

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運名單一次看

更多熱門

相關新聞

絕不忍受邋遢！超愛美星座Top 3 公開

絕不忍受邋遢！超愛美星座Top 3 公開

在12星座中，有些人天生就對美特別敏感，超重視穿搭、形象，只要出門就必須呈現最佳狀態，絕不能忍受邋遢。盤點愛美星座TOP 3，看看有誰上榜了！

營養師推「4大營養素」改善手腳冰冷　建議每周運動150分鐘

營養師推「4大營養素」改善手腳冰冷　建議每周運動150分鐘

別再不吃飯了！營養師：減重更要吃白飯　

別再不吃飯了！營養師：減重更要吃白飯　

營養師教你聰明點鹹酥雞不爆卡

營養師教你聰明點鹹酥雞不爆卡

臀中凹陷好苦惱！營養師教你補對食物

臀中凹陷好苦惱！營養師教你補對食物

關鍵字：

魚油大研生醫營養師排行榜

讀者迴響

熱門新聞

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

即／川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生

徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

即／女待轉起步被撞死　19歲騎士闖紅燈害命

抱一張賺66.5萬！股王信驊亮燈漲停　飆7315元天價

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網細看傻眼

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香

解婕翎「整集忘拉拉鍊」！

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面