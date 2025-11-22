　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵：兇手每天在餐桌微笑

▲▼血管,血液,血管硬化。（圖／翻攝自pixabay）

▲蕭捷健表示，大眾普遍認為，油脂會造成血管堵塞，但真兇其實是精緻澱粉。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

減重醫師蕭捷健近日指出，大眾普遍以為油脂會造成血管堵塞，但真正讓血管受損的原因，其實是精製澱粉與糖。他比喻血管內壁如同不沾鍋塗層，原本光滑的表面在大量精製澱粉進入體內後，會因血糖快速變化引發發炎，使內皮變得粗糙。當血管內壁受損，低密度脂蛋白便容易堆積，進一步形成阻塞的起點。

蕭捷健在臉書上表示，其實造成血管堵塞的真凶，是穿著「低脂、健康」的外衣，且「每天在你家餐桌上對你微笑」的精緻澱粉。許多被視為健康、低脂的食品，往往含有大量精製澱粉，才是損害血管的主要因素。他強調，精製澱粉與糖會造成胰島素阻抗，使三酸甘油酯上升並加劇血管發炎，導致內皮變得脆弱。他提到，研究顯示若以精製澱粉取代飽和脂肪，並不會降低心血管風險，顯示關鍵並非油脂本身，而是內皮是否受傷。

為修復血管內壁，蕭捷健建議從日常飲食著手。他指出，特級初榨橄欖油和酪梨油具抗發炎作用，可協助修復內皮，日常烹調可用好油取代常見的大豆油。此外，深海魚油中的 Omega-3 也能降低血管發炎，協助身體減緩損傷反應。他提醒，高溫烹調初榨橄欖油可能產生反式脂肪，反而加重血管負擔。

他並說明，澱粉並非完全有害，而是依攝取時機決定效果。若在休息狀態仍大量食用精製澱粉，容易造成血糖波動與發炎；但於運動前後適量攝取，則能協助肌肉修復與能量補充，使血糖較為穩定。他呼籲民眾理解營養素的差異，適量攝取天然油脂，並減少精製澱粉，才能真正維持血管健康。

 
11/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高雄市政府宣布提告陳菁徽！
國1死亡車禍！男拋飛邊坡慘死
台語女歌手胃癌術後變植物人死亡！　家屬控醫療過失

即／手術致病患身亡　高雄網紅減重醫遭撤銷執照

即／手術致病患身亡　高雄網紅減重醫遭撤銷執照

高雄市小港區安泰醫院王銘嶼醫師今年7月遭檢舉執行縮胃曠腸手術致病患身亡，衛生局經多次深入調查後，已處分命王銘嶼自8月7日起停業2個月。並陸續發現涉多項違規依法裁處，今（3）日更傳出安泰醫院遭檢、調搜索，對此，衛生局也做出懲處，包括安泰醫院外科業務停業3個月、醫懲會決議廢止王銘嶼執業執照，相關案情併移送地檢署偵辦。

即／小港安泰醫院遭搜索　疑與減重醫師有關

即／小港安泰醫院遭搜索　疑與減重醫師有關

型男醫師脫掉白袍「6塊肌、人魚線」大放送！

型男醫師脫掉白袍「6塊肌、人魚線」大放送！

吃湯圓「顆數上限」曝光！醫示警3種人小心

吃湯圓「顆數上限」曝光！醫示警3種人小心

工程師變瘦「那邊卻不行了」！　醫見1數值過低秒懂

工程師變瘦「那邊卻不行了」！　醫見1數值過低秒懂

標籤:血管健康精製澱粉油脂迷思減重醫師飲食建議

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

快訊／10縣市「陸上強風特報」

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

高雄市政府要告陳菁徽！譴責栽贓嫁禍

大苑子遭炎上認錯了！董事長親赴南投道歉

快訊／韭菜大翻臉！台股暴漲暴跌　PCB股富喬爆1255.72萬違約交割

即／國1大雅段死亡車禍！副駕男遭拋飛邊坡慘死

台南晚間大火！大範圍廢棄物燃燒

李多慧被拍「衣服穿超貼」高鐵站辣舞！

今彩539頭獎一注獨得！800萬入袋

泰監獄「中國女模直送」淪性愛天堂！

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

玉澤演台中遭騷擾不忍了！罕見撂重話：別偷拍我　繁中警告網友

林映唯婚禮淚謝賈靜雯

美催烏感恩節前達成停戰！澤倫斯基發表談話

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

等了10年，TWICE終於來台灣了！　抵達高雄親切揮手..小港機場嗨翻

等了10年，TWICE終於來台灣了！　抵達高雄親切揮手..小港機場嗨翻

【譚兵讀武EP280】「嶗山之獅」高芳先的戰鬥傳奇！　「青島保安旅」變身第九師獲頒823「榮譽虎旗」

【譚兵讀武EP280】「嶗山之獅」高芳先的戰鬥傳奇！　「青島保安旅」變身第九師獲頒823「榮譽虎旗」

