血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵：兇手每天在餐桌微笑

▲蕭捷健表示，大眾普遍認為，油脂會造成血管堵塞，但真兇其實是精緻澱粉。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

減重醫師蕭捷健近日指出，大眾普遍以為油脂會造成血管堵塞，但真正讓血管受損的原因，其實是精製澱粉與糖。他比喻血管內壁如同不沾鍋塗層，原本光滑的表面在大量精製澱粉進入體內後，會因血糖快速變化引發發炎，使內皮變得粗糙。當血管內壁受損，低密度脂蛋白便容易堆積，進一步形成阻塞的起點。

蕭捷健在臉書上表示，其實造成血管堵塞的真凶，是穿著「低脂、健康」的外衣，且「每天在你家餐桌上對你微笑」的精緻澱粉。許多被視為健康、低脂的食品，往往含有大量精製澱粉，才是損害血管的主要因素。他強調，精製澱粉與糖會造成胰島素阻抗，使三酸甘油酯上升並加劇血管發炎，導致內皮變得脆弱。他提到，研究顯示若以精製澱粉取代飽和脂肪，並不會降低心血管風險，顯示關鍵並非油脂本身，而是內皮是否受傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為修復血管內壁，蕭捷健建議從日常飲食著手。他指出，特級初榨橄欖油和酪梨油具抗發炎作用，可協助修復內皮，日常烹調可用好油取代常見的大豆油。此外，深海魚油中的 Omega-3 也能降低血管發炎，協助身體減緩損傷反應。他提醒，高溫烹調初榨橄欖油可能產生反式脂肪，反而加重血管負擔。

他並說明，澱粉並非完全有害，而是依攝取時機決定效果。若在休息狀態仍大量食用精製澱粉，容易造成血糖波動與發炎；但於運動前後適量攝取，則能協助肌肉修復與能量補充，使血糖較為穩定。他呼籲民眾理解營養素的差異，適量攝取天然油脂，並減少精製澱粉，才能真正維持血管健康。