　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

照顧臥床病母14年撐不下去！尖刀刺胸殺了她　孝子判20年定讞

▲台南市歸仁區2023年12月驚傳長照悲劇，56歲許姓男子刺殺臥床母親，台南地院國民法官判他有期徒刑20年。（記者林東良翻攝，下同）

▲許姓男子殺害母親後，躲到附近的公墓自殘，遭警方尋獲逮捕。（記者林東良翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

又一起長照悲歌。台南歸仁許姓男子，照顧中風臥床的母親長達14年，男子疑似不堪照顧壓力，2023年底飲酒後，持尖刀刺殺臥床的母親。一審國民法官審理時，因部分家屬不願原諒，因此將許男重判有期徒刑20年，二審維持原判，全案再上訴，最高法院28日駁回上訴，全案定讞。

判決指出，56歲的許姓男子因母親多年前二度中風後開始臥床，許男就辭去工作，專責照顧母親。這一照顧就顧了14年，這段期間內，雖然家人們也聘請外籍看護，但許男還是不能出遠門，也不能與朋友來往。另外他也沒有工作，每周就靠著姐姐寄來的3000元，當作自己與母親的餐費，還經常不夠而必須向親友借貸，經濟壓力頗大。

沉重的壓力讓許男最終爆發，2023年12月某日清晨5點多，喝過酒的許男叫當時已經79歲的母親起床，但母親不願起床，最後跌倒在地。許男以為母親不配合照顧、故意跌倒，因此情緒爆發，衝進廚房內拿出尖刀，朝躺臥在地的母親左胸猛刺3刀，殺害母親。

許男行兇後，割頸自殘，接著以LINE傳送「不會痛了」的訊息給妹妹，妹妹起疑，開始聯繫許男。許男又傳送「我殺了媽媽，趕快回來收屍」後，接著騎機車前往附近公墓內再次割腕、割頸自殘。妹妹則聯繫家人趕緊將母親送醫急救，但母親傷重身亡。檢警獲報後搜尋許男，在案發後5小時左右尋獲，逮捕許男並送醫治療。全案依照「殺害直系血親尊親屬罪」提起公訴。

一審台南地院國民法官審理後，認為許男手段兇殘，且認為許男還有同住的大姊、外籍看護等協助照顧，並非獨力照顧病母，壓力並非山大。另外有部分家人也不願原諒許男，因此國民法官將許男重判有期徒刑20年。案件上訴二審，台南高分院也維持相同刑度。全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／19歲騎士闖紅燈　女上班路上變亡魂
台中甜點名店遭車撞爛！　肇事者躲4天不出面
宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網看傻：發生什麼都不知道
快訊／台鋼雄鷹60人名單出爐！　5人不續約、4人待評估
詹惟中後悔不已！女兒日本民宿遭抵制　「沒算到有此劫」
快訊／轉機被帶走！　台男遭拘杜拜原因曝光
「9秒得9分」逆轉！　創史上最神奇絕殺秀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中男泡澡昏迷搶救　家屬嚇到換氣過度「一起送醫」

快訊／待轉起步被撞死！19歲騎士闖紅燈害命　她上班路上變亡魂

酒駕自撞出院才戒酒　4犯男「不想入監」求改過機會被駁回

台中甜點名店半夜遭車撞爛...鐵門烤箱全毀　肇事者躲4天不出面

快訊／台南新營工地火警7樓狂冒火煙　灰燼掉地下室又延燒

9歲男童溜出門買宵夜！慘被阿祖反鎖門外　走3公里向警求助

溢價30億得標！京華城土地疑「左手換右手」　檢調約談沈慶京

阿布達比轉機被帶走！雲林男遭拘杜拜原因曝：被「同名同姓」冤枉

桃園中豐陸橋混亂瞬間曝！衰遭跨線轎車撞　自小客180度甩尾再撞

假交易掏空誠美材2億　昔「股市金釵」葉美麗證交法判刑7年

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑27日早鷹架大批掉落

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡！　兇嫌是「阿富汗移民」 川普怒：絕不容忍

快訊／台中男泡澡昏迷搶救　家屬嚇到換氣過度「一起送醫」

快訊／待轉起步被撞死！19歲騎士闖紅燈害命　她上班路上變亡魂

酒駕自撞出院才戒酒　4犯男「不想入監」求改過機會被駁回

台中甜點名店半夜遭車撞爛...鐵門烤箱全毀　肇事者躲4天不出面

快訊／台南新營工地火警7樓狂冒火煙　灰燼掉地下室又延燒

9歲男童溜出門買宵夜！慘被阿祖反鎖門外　走3公里向警求助

溢價30億得標！京華城土地疑「左手換右手」　檢調約談沈慶京

阿布達比轉機被帶走！雲林男遭拘杜拜原因曝：被「同名同姓」冤枉

桃園中豐陸橋混亂瞬間曝！衰遭跨線轎車撞　自小客180度甩尾再撞

假交易掏空誠美材2億　昔「股市金釵」葉美麗證交法判刑7年

黑豹旗／屢次化險為夷！羅東高工4比2力退美和　闖4強續刷隊史最優

關稅收入爆增！　川普喊：可能「完全取消」所得稅

川普、高市20分鐘「機密通話」細節曝！　日本否認美勸別挑釁北京

快訊／台中男泡澡昏迷搶救　家屬嚇到換氣過度「一起送醫」

大谷翔平參戰！　蔡其昌坦言經典賽要贏不容易：但棒球是圓的

嫁來台灣4個月領普發1萬！被要求「承認中華民國」中配：做不到唷

快訊／待轉起步被撞死！19歲騎士闖紅燈害命　她上班路上變亡魂

轉機返台「1原因無法搭」　她長知識！一票人傻：再便宜也不敢買

陸配「6改4」恐衝擊健保？　石崇良：從公平正義來看須審慎思考

酒駕自撞出院才戒酒　4犯男「不想入監」求改過機會被駁回

【我就靜靜的看你哭】雙胞胎姊弟看對方哭就像在看戲XD

社會熱門新聞

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

台男轉機遭帶走「今晨獲釋」　妻子曝現況

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

網購護理師國考證書被錄取　她急自首

萬華市場大火　燒到隔壁幼兒園

鑽好市多貨架「露乳拍照」！網黃2人組到案

羅唯仁洩台積電機密　早在10月就出境

誰發現虐童？新北社工「哭著作證」

快訊／台中霧峰騎士自撞路樹　頭部重創不治

銘傳碩士生不滿英檢當畢業門檻怒告　結局超尬

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

更多熱門

相關新聞

恐怖前男友30刀殺女公關　認罪因病求減刑

恐怖前男友30刀殺女公關　認罪因病求減刑

北市男子劉柏葳今年（2025年）7月30日晚間，涉在北市信義區當街狂刺30刀，殺害在夜店工作的谷姓女友，台北地檢署今（27日）起訴他涉犯殺人罪嫌，在押劉男移審台北地院宣稱都認罪，但推稱女方不忠又欠錢不還，令他「理智線斷掉」而行兇，並主張因病有減刑事由，法官裁定他繼續羈押並加碼禁見，據悉，劉男不服，還押時嘟噥說要抗告。

台東地檢與更保台東分會中秋節探望

台東地檢與更保台東分會中秋節探望

正妹消防員哭訴出差遭長官硬上！夫求償吞敗理由曝

正妹消防員哭訴出差遭長官硬上！夫求償吞敗理由曝

單親媽摔幼女再重踹奪命　二審仍判9年

單親媽摔幼女再重踹奪命　二審仍判9年

台中男恐嚇5星級飯店　「預告殺人」下場曝

台中男恐嚇5星級飯店　「預告殺人」下場曝

關鍵字：

法律人權臥床中風殺人尖刀三審最高法院判刑國民法官

讀者迴響

熱門新聞

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

宏福苑惡火83死　今早9時將完成爆破

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

罕見翻車紀錄！南亞科又爆4386.6萬違約交割　刷上市今年最大

冬季風暴可能爆發　鄭明典：台灣或被掃到

醫曝10大傷腎食物　第1名台灣人超愛喝

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

台男轉機遭帶走「今晨獲釋」　妻子曝現況

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

即／香港宏福苑火增至83死

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面