照顧臥床病母14年撐不下去！尖刀刺胸殺了她　孝子判20年定讞

又一起長照悲歌。台南歸仁許姓男子，照顧中風臥床的母親長達14年，男子疑似不堪照顧壓力，2023年底飲酒後，持尖刀刺殺臥床的母親。一審國民法官審理時，因部分家屬不願原諒，因此將許男重判有期徒刑20年，二審維持原判，全案再上訴，最高法院28日駁回上訴，全案定讞。

判決指出，56歲的許姓男子因母親多年前二度中風後開始臥床，許男就辭去工作，專責照顧母親。這一照顧就顧了14年，這段期間內，雖然家人們也聘請外籍看護，但許男還是不能出遠門，也不能與朋友來往。另外他也沒有工作，每周就靠著姐姐寄來的3000元，當作自己與母親的餐費，還經常不夠而必須向親友借貸，經濟壓力頗大。

沉重的壓力讓許男最終爆發，2023年12月某日清晨5點多，喝過酒的許男叫當時已經79歲的母親起床，但母親不願起床，最後跌倒在地。許男以為母親不配合照顧、故意跌倒，因此情緒爆發，衝進廚房內拿出尖刀，朝躺臥在地的母親左胸猛刺3刀，殺害母親。

許男行兇後，割頸自殘，接著以LINE傳送「不會痛了」的訊息給妹妹，妹妹起疑，開始聯繫許男。許男又傳送「我殺了媽媽，趕快回來收屍」後，接著騎機車前往附近公墓內再次割腕、割頸自殘。妹妹則聯繫家人趕緊將母親送醫急救，但母親傷重身亡。檢警獲報後搜尋許男，在案發後5小時左右尋獲，逮捕許男並送醫治療。全案依照「殺害直系血親尊親屬罪」提起公訴。

一審台南地院國民法官審理後，認為許男手段兇殘，且認為許男還有同住的大姊、外籍看護等協助照顧，並非獨力照顧病母，壓力並非山大。另外有部分家人也不願原諒許男，因此國民法官將許男重判有期徒刑20年。案件上訴二審，台南高分院也維持相同刑度。全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。

