社會 社會焦點 保障人權

正妹消防員哭訴出差遭長官停車硬上！夫怒求償80萬　結果出爐

▲▼ 汽車,車門,開車。（示意圖／CFP）

▲女消防員控訴出差時遭長官車上性侵，和丈夫出刑、民告訴都吞敗。（示意圖／CFP）

記者郭玗潔／台北報導

北部某消防局一名正妹小美(化名)被朋友說長得像知名女星，亮麗外型也上過消防月曆。2021年被同行丈夫懷疑和長官有曖昧，小美堅決否認，並吐露3年前出差時，曾在車上遭長官性侵，丈夫憤而要小美提告，丈夫也另向長官求償80萬4200元，不過台北地院檢視小美和長官的訊息，發現小美在案發後和長官聯絡頻繁，還表示「會努力讓你沒事」，因小美遭強制性交或猥褻的證據不足，刑事上長官獲無罪，民事上也免賠。皆可上訴。

小美控訴，她於2018年9月間，搭著直屬長官阿強(化名)的車一同出差，回程經過新北市萬里區靠海路段，阿強突然將車停在路邊，轉身撲向坐在副駕駛座的她強吻，並強壓她性侵得逞，經她奮力抵抗推開，阿強才罷手。事後阿強脅迫她不能提告，她只能隱忍，直到2021年3月底時，才告知丈夫這件事，因不甘受辱，也對阿強提告，小美除指認阿強臀部上有疤痕，也在偵查和阿強對質時，痛哭表示「你如果好好認罪，請檢察官給你緩刑不就沒事了嗎」，要求阿強好好的道歉。

全案審理時，阿強表示案發當天他邊開車，邊和小美看海、看夕陽，在停車場兩人情不自禁而相互親吻，當他碰到小美的褲頭，就意識到不妥而分開，彼此道歉。後來小美的丈夫於2021年4月發現兩人關係曖昧，他為了保護女方，才在3人對質時承認親吻小美。

▼長官認為兩人在車上情投意合。（示意圖／CFP）

▲▼車震,情侶。（圖／CFP）

法官檢視小美和阿強的訊息，發現案發後，小美仍持續送禮、寫卡片給阿強，阿強曾傳訊說「我這次其實被傷的很嚴重」、「為了要幫你們夫妻找回1個平靜的生活，第1次被1個女人罵我很噁心，還用了這樣的錄音去提告我」，「如果我知道會錄音，我一定不會要幫妳處理這件事，我一定會把當初合意跟互相親吻的事如實講出，頂多鬧個家庭革命而已」。

小美則回覆「當初我對法官說的很模糊，我相信會有解套的機會......我知道現在說什麼你也不會相信，我不會跟他聯手對付你，我不是這樣的人，我會努力讓你沒事的」，後續又勸說阿強別公布兩人對話，否則她老公會覺得被她欺騙，「一切的鋪路往圓滿結束的路將會打掉重新來過，司法上他會繼續上訴、（機關）內你還是逃不掉原有的行政處分」，並未否認阿強說的話。

法官審理，認為小美在案發後屢屢傳送訊息和郵件，表達對阿強的思念、不捨和擔心，與實際遭性侵的被害人反應相距甚遠，阿強也沒有在訊息中脅迫小美不要提告，難憑小美夫妻倆的控訴，就判定阿強對小美強制性交，且阿強在錄音中僅承認親吻，錄音也只是被動附和小美陳述的過程並道歉，不能排除小美提告的原因，是為了維持自己的夫妻關係，另小美和阿強從2011年就相識，也有可能在互動過程中，知道阿強的身體特徵，因證據不足，難認阿強有強制猥褻或強制性交犯行，判阿強無罪。該案繼續上訴中。

另外，小美的丈夫也主張阿強性侵小美，導致他也到身心科就診，對阿強求償精神撫慰金80萬、醫療費4200元，但民事法官認為，案發後小美仍向阿強表示「想念與你的南行」、「我很心疼你」，並一再向阿強表示她沒有要提告、也沒將雙方通話當成證據的意思，都是丈夫逼她的等語，難認阿強有對小美強制性交，判阿強免賠。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。

