社會 社會焦點 保障人權

恐怖前男友30刀殺女公關「她劈腿又欠錢」　認罪因病求減刑

▲▼劉柏葳涉狂刺30刀殺害任職夜店公關的谷姓女友，自稱因病有減刑事由，反被法官裁定繼續羈押並加碼禁見。（圖／記者黃哲民攝）

▲劉柏葳涉狂刺30刀殺害任職夜店公關的谷姓女友，今（27日）被起訴移審，自稱因病有減刑事由，反被法官裁定繼續羈押並加碼禁見。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市男子劉柏葳今年（2025年）7月30日晚間，涉在北市信義區當街狂刺30刀，殺害在夜店工作的谷姓女友，台北地檢署今（27日）起訴他涉犯殺人罪嫌，在押劉男移審台北地院宣稱都認罪，但推稱女方不忠又欠錢不還，令他「理智線斷掉」而行兇，並主張因病有減刑事由，法官裁定他繼續羈押並加碼禁見，據悉，劉男不服，還押時嘟噥說要抗告。

本周剛滿23歲的劉男，在押不到4個月發福約20公斤，今下午在接押庭中，他承認被起訴的所有罪名，包括違反保護令、殺人，但堅稱非單純「懷疑」谷女劈腿，而是有監視畫面等「明確事證」，谷女帶異性到2人同居處過夜。

劉男聲稱今年5月14日上午因感情糾紛毆打谷女後，谷女哭求他留下，當晚卻報警到家裡抓他，他要谷女把欠他的錢還一還，谷女搬走不處理，期間持續說謊。劉男強調，當時雖因故被開除夜店安管工作、失業在家，但有存款20多萬元，夠付房租，言下之意，他不是靠任職夜店公關的谷女吃軟飯。

▲▼ 夜店安管劉柏葳殘忍殺害谷姓女友，今移審國民法官庭。（圖／記者黃彥傑翻攝、記者劉昌松攝）

▲劉柏葳偵查中被羈押不到4個月，身形明顯發福。（圖／記者黃彥傑翻攝、記者劉昌松攝）

劉男承認7月30日事發當天，警方電話通知他被谷女取得保護令，禁止他不法侵害谷女身體與精神，當晚他去夜店外等谷女，目的是要回欠款，故意租車前往，以免谷女認出他就跑掉，但2人碰面講沒幾句就口角。

他辯稱當下暴怒失控、「理智線斷掉」，就拿彈簧刀刺對方，整個行兇過程他都不記得，到案看監視畫面才曉得他刺很多刀、谷女有大叫、被他拖到樓梯間，至少2位路人目擊等，他主張情緒起伏過大，有法定減刑事由。

法官淡淡說情緒激動不是減刑事由，劉男聲稱當兵時驗出精神病症、有住院，吃完藥就變成機器人，辯護律師替他主張因為太在意谷女劈腿又想挽回谷女，加上年輕氣盛控制不住易怒情緒，劉男全部認罪，願和解盡力彌補、「犯後態度良好」，請求為劉男做精神鑑定。

▲▼台北信義區割喉，谷姓女公關慘死。（圖／翻攝IG）

▲谷姓女公關全身遭刺30刀慘死，其中24刀集中在頸部。（圖／翻攝IG）

劉男順著律師的話，重申完全記不得行兇過程，但他承認「人是我殺的，我弄的」。律師再補充劉男犯案時，控制與辨識能力降低，「不知道自己行為的對錯」，律師建請法官改以佩戴電子腳環等防逃措施，或責付給某個人，不一定要把劉男押著。

但法官問律師之後是否續受劉男委任，律師尷尬說要看劉男意思。據悉，劉男嫌棄現任律師不夠力想換人，且除聲請鑑定試圖找出減刑事由，他答辯方向更從情殺轉為財殺，甚至想爭取改以「義憤殺人罪」論處，法定最重僅7年徒刑。

▲▼劉柏葳涉狂刺30刀殺害任職夜店公關的谷姓女友，自稱因病有減刑事由，反被法官裁定繼續羈押並加碼禁見。（圖／記者黃哲民攝）

▲劉柏葳被起訴涉犯殺人等罪嫌，不服移審被裁定續押還加碼禁見，揚言抗告。（圖／記者黃哲民攝）

檢方指劉男行兇後，立刻騎機車逃到宜蘭外公家，隨即被拘提，途中丟棄兇刀至今沒找到，且公然行兇危害治安，雖認罪但供詞與客觀證據多所不符，加上他自稱有病難控制情緒，若交保可能影響證人，足認有逃亡與勾串、滅證之虞，建請繼續羈押禁見。

法官庭訊1個多小時，彎彎繞繞細問很多雜事，連劉男曾出車禍摔斷大腿、多久回診一次都沒放過，看似無心、實則有意，劉男一再以「理智線斷掉」為由解釋為何殺人，法官裁定繼續羈押，並指劉男要做鑑定，須訪談家人親友，加碼禁見。

劉男在偵查中僅被羈押，據悉他不服續押還禁見，還押時嘟噥說要抗告。本件命案已列為國民法官參審案件，至於劉男今年5月14日打傷谷女、剪爛谷女多件名牌精品等犯行，已先被北院依傷害、毀損等罪，合併判刑6月、得易科罰金，可上訴。

11/25 全台詐欺最新數據

524 2 3538 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

香港惡火狂燒7棟樓　他見竹棚架嚇「根本玩命」
南亞科又爆4386.6萬違約交割　刷上市今年最大
律師媽也遭詐千萬！女兒整理遺物驚見「8位數歸零」
快訊／新北女6樓墜落　昏迷倒臥路旁

【山谷求生6天】裝甲兵卡山谷6天！　狂吹「救命神器」奇蹟找到人

單親媽摔幼女再重踹奪命　二審仍判9年

單親媽摔幼女再重踹奪命　二審仍判9年

桃園市廖姓單親媽媽，2023年12月間因女兒不依其指令收玩具，廖女暴怒，竟3度將女兒舉高到腰、胸高度後，往前拋摔，害女兒頭部重摔落地；之後更出重腳踹女兒胸部，女兒因此嘔吐昏迷，送醫急救，住院18天後不治。一審國民法官將她判刑9年，案經上訴，高等法院二審27日駁回上訴，維持9年刑度。可上訴。

台中男恐嚇5星級飯店　「預告殺人」下場曝

台中男恐嚇5星級飯店　「預告殺人」下場曝

30刀殘殺夜店女公關！前男友4個月後現身「胖了一圈」

30刀殘殺夜店女公關！前男友4個月後現身「胖了一圈」

雲云董座殺害夥伴求調解　遺孀淡漠：不知怎麼原諒

雲云董座殺害夥伴求調解　遺孀淡漠：不知怎麼原諒

即／狂砍失明二房東297刀奪命　房客一審判19年

即／狂砍失明二房東297刀奪命　房客一審判19年

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

