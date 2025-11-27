恐怖前男友30刀殺女公關「她劈腿又欠錢」　認罪因病求減刑

▲劉柏葳涉狂刺30刀殺害任職夜店公關的谷姓女友，今（27日）被起訴移審，自稱因病有減刑事由，反被法官裁定繼續羈押並加碼禁見。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市男子劉柏葳今年（2025年）7月30日晚間，涉在北市信義區當街狂刺30刀，殺害在夜店工作的谷姓女友，台北地檢署今（27日）起訴他涉犯殺人罪嫌，在押劉男移審台北地院宣稱都認罪，但推稱女方不忠又欠錢不還，令他「理智線斷掉」而行兇，並主張因病有減刑事由，法官裁定他繼續羈押並加碼禁見，據悉，劉男不服，還押時嘟噥說要抗告。

本周剛滿23歲的劉男，在押不到4個月發福約20公斤，今下午在接押庭中，他承認被起訴的所有罪名，包括違反保護令、殺人，但堅稱非單純「懷疑」谷女劈腿，而是有監視畫面等「明確事證」，谷女帶異性到2人同居處過夜。

劉男聲稱今年5月14日上午因感情糾紛毆打谷女後，谷女哭求他留下，當晚卻報警到家裡抓他，他要谷女把欠他的錢還一還，谷女搬走不處理，期間持續說謊。劉男強調，當時雖因故被開除夜店安管工作、失業在家，但有存款20多萬元，夠付房租，言下之意，他不是靠任職夜店公關的谷女吃軟飯。

▲劉柏葳偵查中被羈押不到4個月，身形明顯發福。（圖／記者黃彥傑翻攝、記者劉昌松攝）

劉男承認7月30日事發當天，警方電話通知他被谷女取得保護令，禁止他不法侵害谷女身體與精神，當晚他去夜店外等谷女，目的是要回欠款，故意租車前往，以免谷女認出他就跑掉，但2人碰面講沒幾句就口角。

他辯稱當下暴怒失控、「理智線斷掉」，就拿彈簧刀刺對方，整個行兇過程他都不記得，到案看監視畫面才曉得他刺很多刀、谷女有大叫、被他拖到樓梯間，至少2位路人目擊等，他主張情緒起伏過大，有法定減刑事由。

法官淡淡說情緒激動不是減刑事由，劉男聲稱當兵時驗出精神病症、有住院，吃完藥就變成機器人，辯護律師替他主張因為太在意谷女劈腿又想挽回谷女，加上年輕氣盛控制不住易怒情緒，劉男全部認罪，願和解盡力彌補、「犯後態度良好」，請求為劉男做精神鑑定。

▲谷姓女公關全身遭刺30刀慘死，其中24刀集中在頸部。（圖／翻攝IG）

劉男順著律師的話，重申完全記不得行兇過程，但他承認「人是我殺的，我弄的」。律師再補充劉男犯案時，控制與辨識能力降低，「不知道自己行為的對錯」，律師建請法官改以佩戴電子腳環等防逃措施，或責付給某個人，不一定要把劉男押著。

但法官問律師之後是否續受劉男委任，律師尷尬說要看劉男意思。據悉，劉男嫌棄現任律師不夠力想換人，且除聲請鑑定試圖找出減刑事由，他答辯方向更從情殺轉為財殺，甚至想爭取改以「義憤殺人罪」論處，法定最重僅7年徒刑。

▲劉柏葳被起訴涉犯殺人等罪嫌，不服移審被裁定續押還加碼禁見，揚言抗告。（圖／記者黃哲民攝）

檢方指劉男行兇後，立刻騎機車逃到宜蘭外公家，隨即被拘提，途中丟棄兇刀至今沒找到，且公然行兇危害治安，雖認罪但供詞與客觀證據多所不符，加上他自稱有病難控制情緒，若交保可能影響證人，足認有逃亡與勾串、滅證之虞，建請繼續羈押禁見。

法官庭訊1個多小時，彎彎繞繞細問很多雜事，連劉男曾出車禍摔斷大腿、多久回診一次都沒放過，看似無心、實則有意，劉男一再以「理智線斷掉」為由解釋為何殺人，法官裁定繼續羈押，並指劉男要做鑑定，須訪談家人親友，加碼禁見。

劉男在偵查中僅被羈押，據悉他不服續押還禁見，還押時嘟噥說要抗告。本件命案已列為國民法官參審案件，至於劉男今年5月14日打傷谷女、剪爛谷女多件名牌精品等犯行，已先被北院依傷害、毀損等罪，合併判刑6月、得易科罰金，可上訴。