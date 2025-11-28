　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

宏福苑94死惡火！年輕媽媽心碎徹夜尋嬰　畢業照淚尋失聯女兒

記者黃翊婷／綜合報導

香港新界大埔宏福苑大火，截至今早6時為止，目前大火已經造成94人死亡、由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員。失聯者的家屬前往臨時收容中心尋人，一名年輕母親淚訴，被消防人員告知找到一名嬰兒和一名成人，但都已經失去生命跡象，讓她感到十分悲痛與無措。還有一名母親拿著女兒穿著學士服的畢業照到處找人，她表示，女兒非常優秀，如今卻不知生死，讓她心如刀割。

▲▼香港宏福苑大火。（圖／路透社）

▲宏福苑大火傷亡慘重，引發全球關注。（圖／路透）

香港新界大埔宏福苑26日下午發生五級火災情，火勢延燒7棟建築，引發全球關注。截至28日凌晨統計，這場大火一共造成94人死亡，其中包含1名消防人員，77人受傷，12人命危，還有200多人失聯。

綜合港媒報導，一名年輕母親焦急尋找自己失聯的女兒和母親，卻被消防人員告知，有尋獲一名嬰兒和一名成人，但均已失去生命跡象，讓她十分悲痛，忍不住在收容所淚崩。該名母親難過表示，孩子是她好不容易才有的，真的不知道該如何面對此事。

▲▼香港大埔宏福苑火災後，親屬在廣福社區透過照片辨認出家人遺體後，在現場崩潰痛哭。（圖／路透）

▲罹難者家屬在現場崩潰痛哭。（圖／路透）

另外，根據日本《共同社》報導，還有一名50多歲的母親表示，女兒19日剛從香港理工大學畢業，沒想到26日遇上大火，至今失聯，她覺得女兒當時可能就在大樓內，但她拿著女兒穿著學士服的畢業照片到處尋找，都沒有找到人。

該名母親一度泣不成聲，她表示，女兒非常優秀，如今卻生死不明，讓她心如刀割。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
JR車站出現熊！他「上廁所」慘遭攻擊
詹惟中視訊算命「半小時收5800」13分鐘就結束！她怒爆：還
MAMA正式宣布：取消紅毯，照常直播　親列各國收看平台列表
好市多「露乳網黃」落網！　掀衣拍照宣稱賣自己
10大傷腎食物　第1名台灣人超愛喝
快訊／華府槍擊「1國民兵死亡」　川普哽咽證實噩耗
美專家：道奇不會讓大谷翔平在WBC投球　原因曝光
八點檔女星「車禍毀容」花500萬重建！　手術十餘次換回新生

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

宏福苑住戶「整修不知失火」：感謝管理員逐戶敲門救命

快訊／宏福苑惡火今早累計94死　76傷11人是消防員

宏福苑94死惡火！年輕媽媽心碎徹夜尋嬰　畢業照淚尋失聯女兒

宏福苑今早「高樓竄火光」影片曝！　消防隊入內涉險搜救

宏福苑惡火「16歲女」失聯　最後短訊曝光：好辛苦

快訊／宏福苑惡火累計83死77傷12命危　今早將完成7大樓爆破

宏福苑惡火83死　移英兒子尋77歲獨居父

快訊／香港宏福苑火燒一天增至83死　災民抬出頸掛「DEAD」

快訊／香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

陸批賴總統提1.25兆「引戰方案」　陸委會：中共才是戰爭煽動者

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑27日早鷹架大批掉落

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

北市萬華市場起火！鐵皮屋燒到2樓塌陷　已知1人受傷

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

宏福苑「最新空拍影片」曝！　惡火釀44死、大批鷹架墜落

宏福苑住戶「整修不知失火」：感謝管理員逐戶敲門救命

快訊／宏福苑惡火今早累計94死　76傷11人是消防員

宏福苑94死惡火！年輕媽媽心碎徹夜尋嬰　畢業照淚尋失聯女兒

宏福苑今早「高樓竄火光」影片曝！　消防隊入內涉險搜救

宏福苑惡火「16歲女」失聯　最後短訊曝光：好辛苦

快訊／宏福苑惡火累計83死77傷12命危　今早將完成7大樓爆破

宏福苑惡火83死　移英兒子尋77歲獨居父

快訊／香港宏福苑火燒一天增至83死　災民抬出頸掛「DEAD」

快訊／香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

陸批賴總統提1.25兆「引戰方案」　陸委會：中共才是戰爭煽動者

宏福苑住戶「整修不知失火」：感謝管理員逐戶敲門救命

陳喬恩旅行出動愛馬仕小包　掛上經典小馬更可愛

全港變黑白！迪士尼、電視台換LOGO悼宏福苑惡火　《愛回家》停播

JR車站出現熊！警衛「上廁所」遭攻擊　位置逼近住宅區

網購護理師國考證書「真的被錄取」　她報到2天急自首

全球12起慘痛高樓火災回顧　高雄城中城縱火奪46命

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

MAMA正式宣布「取消紅毯，照常直播」！　親列各國收看平台列表

「TOYOTA、BMW雙門跑車」即將退場！Z4推出最終謝幕代表作

大谷翔平背負7億合約壓力　美專家預測：道奇不會讓他在WBC投球

宏福苑起火影片

大陸熱門新聞

宏福苑惡火83死　今早9時將完成爆破

即／香港宏福苑火增至83死

宏福苑惡火「16歲女」失聯　最後短訊曝光

香港惡火65死　百人排隊認屍

香港惡火母徹夜尋嬰　婦拿畢業照尋女

快訊／宏福苑惡火累計94死　76傷11人是消防員

宏福苑今早「高樓竄火光」影片曝！　消防隊入內涉險搜救

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

宏福苑惡火83死　移英兒子尋77歲獨居父

高市稱無認定台灣地位　中方嗆：不思悔改

起底「宏業建築工程有限公司」 成立21年...曾因棚架安全遭罰款

國台辦批賴總統提「引戰方案」　陸委會回應

宏福苑大火消防員殉職　女友崩潰：想再牽你的手

宏福苑大火已釀55死！官方：大樓內有生還者

更多熱門

相關新聞

宏福苑94死惡火　AI工程師30分鐘建平安尋人資訊網

宏福苑94死惡火　AI工程師30分鐘建平安尋人資訊網

大埔宏福苑五級火災，奪去多人性命，有200多人失蹤或失聯，失蹤者親友心急如焚。周三（11月16日）事發當晚有市民建立「宏福苑報平安Web App」網站，助市民尋找失聯的親友。寫程式的是30歲的程式設計師Nathan，他接受《香港01》訪問說，看見有市民自發製作的Google Sheet網上表格，因太多人登入而無法更新，因此用AI花了半小時完成製作網站，希望能將尋人資料可視化，幫到市民。

快訊／宏福苑惡火累計94死　76傷11人是消防員

快訊／宏福苑惡火累計94死　76傷11人是消防員

宏福苑今早「高樓竄火光」影片曝！　消防隊入內涉險搜救

宏福苑今早「高樓竄火光」影片曝！　消防隊入內涉險搜救

台粉專笑香港惡火像「無限城」　道歉7字又被炎上

台粉專笑香港惡火像「無限城」　道歉7字又被炎上

宏福苑83死惡火　教宗為災民及死者親屬祈禱

宏福苑83死惡火　教宗為災民及死者親屬祈禱

關鍵字：

香港宏福苑火災

讀者迴響

熱門新聞

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

宏福苑惡火83死　今早9時將完成爆破

即／香港宏福苑火增至83死

罕見翻車紀錄！南亞科又爆4386.6萬違約交割　刷上市今年最大

冬季風暴可能爆發　鄭明典：台灣或被掃到

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

醫曝10大傷腎食物　第1名台灣人超愛喝

台男轉機遭帶走「今晨獲釋」　妻子曝現況

宏福苑惡火「16歲女」失聯　最後短訊曝光

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

香港惡火65死　百人排隊認屍

勸屁孩別亂跑　女店員遭家長罵到下跪

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面