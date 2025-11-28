宏福苑94死惡火！年輕媽媽心碎徹夜尋嬰　畢業照淚尋失聯女兒

記者黃翊婷／綜合報導

香港新界大埔宏福苑大火，截至今早6時為止，目前大火已經造成94人死亡、由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員。失聯者的家屬前往臨時收容中心尋人，一名年輕母親淚訴，被消防人員告知找到一名嬰兒和一名成人，但都已經失去生命跡象，讓她感到十分悲痛與無措。還有一名母親拿著女兒穿著學士服的畢業照到處找人，她表示，女兒非常優秀，如今卻不知生死，讓她心如刀割。

▲宏福苑大火傷亡慘重，引發全球關注。（圖／路透）

香港新界大埔宏福苑26日下午發生五級火災情，火勢延燒7棟建築，引發全球關注。截至28日凌晨統計，這場大火一共造成94人死亡，其中包含1名消防人員，77人受傷，12人命危，還有200多人失聯。

綜合港媒報導，一名年輕母親焦急尋找自己失聯的女兒和母親，卻被消防人員告知，有尋獲一名嬰兒和一名成人，但均已失去生命跡象，讓她十分悲痛，忍不住在收容所淚崩。該名母親難過表示，孩子是她好不容易才有的，真的不知道該如何面對此事。

▲罹難者家屬在現場崩潰痛哭。（圖／路透）

另外，根據日本《共同社》報導，還有一名50多歲的母親表示，女兒19日剛從香港理工大學畢業，沒想到26日遇上大火，至今失聯，她覺得女兒當時可能就在大樓內，但她拿著女兒穿著學士服的畢業照片到處尋找，都沒有找到人。

該名母親一度泣不成聲，她表示，女兒非常優秀，如今卻生死不明，讓她心如刀割。