>
社會 社會焦點 保障人權

2022年幫黃珊珊站台！徐春鶯涉反滲透法等3罪　羈押禁見理由曝光

▲黃珊珊、徐春鶯。（圖／ETtoday資料照）

▲徐春鶯2022年幫當時競選台北市長的黃珊珊站台，涉反滲透法遭羈押禁見。（圖／ETtoday資料照）

記者劉昌松、黃哲民／新北報導

民眾黨先前外傳有意將台灣新住民發展協會理事長徐春鶯納入不分區立委，引起外界討論。徐春鶯2021年間擔任「天擎生物科技」公司的監察人，該公司當年爆發假增資、真賣股吸金案，不法獲利上億元，而有陸配身分的徐春鶯此次又因詐欺案件遭新北檢聲押禁見。新北院認定徐春鶯涉嫌違反銀行法、詐欺、反滲透法等罪嫌，裁定羈押禁見。

新北地檢署指出，新北檢指揮法務部調查局台中市調查處偵辦徐春鶯涉嫌違反反滲透法案件，於26日持新北地院核發的搜索票，搜索徐春鶯住居所共11處，並帶回徐春鶯等7名被告、12名證人釐清案情。

而徐春鶯2022年間替正在競選台北市長的黃珊珊站台，檢方認為，徐春鶯涉犯反滲透法第 4 條第 1 項受滲透來源指示、資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持，反滲透法第9條滲透來源指示、委託，為直轄市市長候選人站台、造勢等罪嫌。

▲▼徐春鶯出面說明列名民眾黨不分區爭議。（圖／記者黃國霖攝）

▲陸配徐春鶯遭收押禁見。（圖／ETtoday資料照）

另外，徐春鶯還涉犯銀行法第125條第1項、刑法第216條、第215條行使業務上登載不實文書、刑法第339條第 1 項詐欺取財，銀行法部分是協助同鄉進行地下匯兌，金額達1千萬元。檢方認定，徐春鶯犯罪嫌疑重大，有逃亡、 湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，依法向法院聲請羈押禁見。

新北地院27日下午裁定，徐春鶯羈押禁見，剩下6人則是涉犯反滲透法第 4 條第 1 項受滲透來源指示、資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持 、 刑法第216條、第215條行使業務上登載不實文書、刑法第339條第1項詐欺取財等罪，由檢察官分別諭知以15萬元不等的金額交保，並均予限制出境出海。

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯今（27日）因涉詐欺、銀行法、反滲透法等，犯罪嫌疑重大遭新北檢聲押禁見，稍早法院裁准羈押禁見。由於徐目前仍有民眾黨新住民委員會主委身份，過去也曾擬被民眾黨列入不分區名單但後作罷，讓此案格外敏感。對此，民眾黨表示，在釐清事證前，任何國民之合法權益與人身自由均應獲得保障，呼籲檢調遵循正當法律程序。

黃珊珊徐春鶯反滲透法羈押禁見

