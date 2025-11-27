　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】林鳳營榮獲國際三大品質風味獎肯定　以「濃純香」再創台灣乳品新標竿

▲▼林鳳營,鮮乳,味全。（圖／味全提供）

▲林鳳營鮮乳今年一舉囊括三大國際權威食品獎項。

圖、文／味全提供

台灣鮮乳市場再傳捷報！擁有30年歷史的領導品牌林鳳營鮮乳，今年一舉囊括三大國際權威食品獎項，成為全台唯一同時榮獲「Monde Selection世界品質評鑑大賞」、「ITI國際風味絕佳獎」以及「A.A. Taste Awards全球純粹品味評鑑」三項肯定的鮮乳品牌。面對國際評審嚴苛的風味盲測與科學檢驗，林鳳營鮮乳以100%台灣在地高品質乳源與超過1,200項檢驗的嚴格把關，成功讓「台灣味」的濃純香站上世界舞台，樹立乳品業界的品質新標竿。

榮獲有「食品界米其林」之稱的 ITI 國際風味絕佳獎：由世界知名主廚與飲品專家針對風味進行盲測評分，林鳳營鮮乳以其獨特的濃郁口感與清爽尾韻，獲得國際味蕾的一致推崇。

摘下被譽為「食品界奧斯卡」的 Monde Selection 世界品質評鑑大賞：評審團由米其林星級廚師、食品科學家及營養師組成，從感官評鑑、營養價值到包裝標示進行全方位審查，肯定林鳳營鮮乳的品質已達世界水準。

獲得 A.A. Taste Awards 全球純粹品味評鑑肯定：該獎項以Clean Label（潔淨標章）與永續為核心，表彰林鳳營鮮乳在製程透明與簡單配方、無添加的努力。

