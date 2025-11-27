台東表揚10名績優老人家關員　縣府打造更安全的高齡生活環境

▲台東表揚10名績優老人家關員。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府自111年推行「老人保護預防性服務計畫」，透過日常關懷、家庭支持與社區預防等多面向服務，降低長者遭受虐待或疏忽的風險。縣府26日在社會處舉行「績優老人家關員表揚活動」，表揚10名長期深耕社區、守護長者的績優家關員，肯定他們在陪伴、評估與支持服務上的專業付出。

縣長饒慶鈴表示，隨著台東高齡人口逐年增加，長者在醫療可近性、生活照顧、心理健康和社會參與等需求更加多元。縣府透過家關員定期訪視，了解長者日常生活狀況與潛在風險，並協助其參與生活決策，讓長者在熟悉的社區中維持自主性與尊嚴。她強調，縣府會持續打造更安全、友善的高齡生活環境，確保每位長者都能獲得穩定而適切的照顧。

社會處長陳淑蘭指出，縣府整合社區照顧據點、長照體系及村里網絡，建構更綿密的保護支持系統。家關員與社工在訪視時會留意長者的身心狀況、家庭互動與居住安全，同時主動提供福利資訊並連結社區資源，使長者能在地獲得多元協助。社會處也持續推動老人保護相關宣導，提高民眾辨識受暴風險與通報的能力，強化社區共同守護長者的力量。

台東縣政府社會處提醒，若民眾發現長者疑似遭受虐待、疏忽或遺棄，應立即通報，社工將第一時間啟動保護處遇服務，確保長者獲得安全而及時的協助。縣府也呼籲社會大眾多關心身邊長者，如遇疑似不當對待，可撥打113保護專線或使用「關懷E起來」平台進行通報，攜手守護台東成為「老有所依、老有所安」的友善高齡城市。