地方 地方焦點

毒駕零容忍！關山分局落實唾液快篩新制　強化執法守護交通安全

▲關山分局執行唾液快篩新制護交安。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲關山分局執行唾液快篩新制護交安。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

因應交通部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，明確訂定唾液毒品快篩的執行程序與拒測罰則，台東縣警察局關山分局26日下午特別利用聯合勤教時間，由偵查隊與交通組播放檢測教學影片，強化第一線員警的實務操作能力，確保新制上路後，相關執法流程能正確且一致地落實。

關山分局長龔士哲表示，毒駕造成的危害絕不亞於酒駕，除了讓駕駛本身陷入更高風險，也將無辜用路人暴露於極大威脅，因此警方對毒駕一律採取「零容忍」態度。他強調，分局將全力配合中央政策，讓唾液快篩制度確實上線，展現守護道路安全的決心。

近年毒駕案件逐漸增加，警政署已將先進唾液毒品快篩試劑全面配發至各地警察機關，刑事警察局也針對相關設備進行大型實作訓練，讓員警在實際操作上更熟悉這項偵測工具。按照新規定，自11月19日起，警方進行唾液毒品快篩時必須全程錄影，並由執勤員警向受測人清楚說明檢測流程、試劑期限、結果判讀方式，且若檢測因試劑或操作因素失敗，也需說明後重新檢測。測試結果需由受測者於紀錄表上簽名確認，若拒簽也需註記原因，以確保程序透明。

龔士哲指出，拒絕接受唾液快篩的後果相當嚴重，首次拒測將面臨18萬元罰鍰、駕照吊銷及車牌吊扣2年；10年內第二次拒測將提高至36萬元罰鍰；若第三次以上拒測，除再加罰18萬元外，還將吊銷駕照，違法情節重大者甚至可能被沒入車輛。他呼籲民眾切勿以身試法，也強調分局將持續結合勤教訓練與道路取締，從源頭杜絕毒駕，為台東打造更安全的交通環境。

11/25 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

