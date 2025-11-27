海巡緝私再建功！跨縣市查獲4支鯊魚劍　7嫌違反保育法送辦

▲海巡署跨區查緝非法販售鯊魚劍，緝獲7名犯嫌，查扣4支保育類製品。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

海巡署偵防分署北門查緝隊接獲檢舉，指有民眾在網路平台匿名兜售「一級保育類野生動物產製品—鋸鰩之鼻（鯊魚劍）」，專案小組追查確認後，立即報請新北地檢署指揮，並會同海巡署南部分署第一一岸巡隊及海洋保育署等單位共同查緝，查獲7嫌起獲4支鯊魚劍，全案依違反保育法罪嫌送辦。

海巡指出，涉案人利用網路平台的匿名性，公開販賣具市場價值的「鯊魚劍」，由於其形狀特殊、帶有象徵意涵，在部分民間信仰的起乩儀式中常被使用，成為非法交易熱門標的。專案小組掌握其交易方式及流通路線後，隨即展開跨縣市查緝，展現政府守護野生動物保育的強度與決心。

歷時近3個月的偵辦行動於新北三峽、台中大里、台南新營與高雄阿蓮等地查獲鯊魚劍共3支；其後專案小組再於台南玉井地區查獲1支，全案共查扣4件保育製品，並緝獲7名犯嫌，全案依違反《野生動物保育法》分別移送新北及台南地檢署偵辦。

海巡署強調，將持續以「三安：國安、治安、平安」及「溯源斷根」為執法主軸，全面打擊海洋保育類野生動物及其產製品的非法買賣，維護海洋生態與社會治安。民眾若發現走私、偷渡或海上可疑活動，可撥打海巡「118」免費報案專線，相關情資若查證屬實，將可獲得獎金，共同守護海域安全與環境永續。