9百公斤愷他命山運抵高雄！45荷槍海巡戒護　47箱毒全燒成灰

▲▼澎湖地檢署查獲的900多公斤愷他命毒品，運到高雄進行銷毀。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

澎湖地檢署去年在小門海域查獲近1公噸的第三級毒品愷他命，重達946.67公斤，量大到彷彿一整座「愷他命山」，該案今年6月判決定讞，兩名運毒嫌犯分別被判7年2月、5年2月徒刑，毒品及運毒船舶全數沒收，但澎湖沒有焚化爐可銷燬毒品，這批毒品一度成為海上的「燙手山芋」。最終由高雄地檢署及市府環保局出面協助，完成跨縣市、跨海押送，將這批毒品全數銷毀。

澎檢為將巨量毒品依法銷燬，委託高雄地檢署協調處理。高市環保局基於防制毒品危害，還拍板「免收處理費」，無償協助焚化，昨天（24日）上午8點，海巡署PP-10091艦艇正式在澎湖馬公港啟航，艦上載著整整 47箱愷他命，全程戒備森嚴。

海巡艦艇下午2點抵達高雄旗津碼頭時，由45名海巡人員荷槍實彈戒護，多個查緝隊到場接手，檢察官、政風人員當場清點毒品，長長的毒品箱堆成「白色山牆」，宛如電影場景，毒品清點完畢後，專車直奔南區資源回收廠，沿路都有海巡隨車戒護。

下午3點30分，900公斤愷他命正式送入高溫焚化爐，整批毒品化為灰燼，連一克都不可能重回市面，檢方強調，整起押送、銷燬皆全程錄影，以確保透明無虞，也象徵政府打擊毒品的決心。