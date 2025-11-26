海巡科技輔勤奏效！外籍漁船闖馬祖海域違規作業　取締500具章魚籠

▲該艘漁船在馬祖近岸違規作業，海巡於甲板發現約500個章魚籠。（圖／記者鄭逢時翻攝）

記者鄭逢時／金門報導

海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部於昨（25）日透過科技監控設備進行海域巡查時，發現國籍「新00號」漁船（以下簡稱新船）在馬祖近岸從事疑似違規作業。巡防區立即通報第十海巡隊PP-10072巡防艇前往查處，最終確認該漁船違規使用章魚籠作業，全案已依漁業法相關規定移請連江縣政府辦理裁處。

PP-10072巡防艇抵達後，立即指示新船停船接受登檢。海巡人員於檢查過程中全程錄影蒐證，並在前甲板發現約500個章魚籠，相關證據，包含科技監控系統所拍攝的影像與現場蒐證資料，將依違反《漁業法》第54條第5款及第65條第8款之規定，統一移送連江縣政府裁罰。

金馬澎分署指出，本月23日第一○岸巡隊福澳安檢站亦曾藉由科技監控結合巡邏勤務查獲近岸違規案例；此次再度成功查處，顯示科技裝備在執勤上的重要性。面對任務多樣化及海域情勢變化，海巡署近年積極強化科技設備建置，以提升海上與岸際動態掌握能力，並有效查緝破壞海洋資源的不法行為，展現守護藍色國土的決心。

金馬澎分署也呼籲，維護海洋環境是全民共同責任，如民眾發現有疑似破壞海洋資源或其他不法行為，請撥打海巡署118免費報案專線，相關單位將立即派員處置，共同守護海域生態安全。