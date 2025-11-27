　
國際

7旬母困27樓浴室最後通話曝！習急令救災　香港大火燒出政治危機

▲▼香港宏福苑大火 。（圖／路透）

▲香港宏福苑大火，至少奪走55條人命 。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

香港大埔宏福苑大火奪走至少55條人命，至今還有近300人失聯，被形容是香港數十年來最嚴重的火災事件。數棟大樓在火勢下付之一炬，不僅震驚全港，也引發北京高度關注。中國國家主席習近平已要求港府「全力救災」。由於意外發生在香港立法會選舉前夕，這場大火也被視為特首李家超上任以來最棘手的政治考驗。

根據《彭博社》報導，26日當晚許多住戶受困高樓層，根本無路可逃。40歲的方女士表示，她最後一次聯絡上70歲的母親是在26日晚間8時。當時老母親與另一名50歲鄰居一起躲在27樓浴室裡求生，當時母親已被濃煙嗆得頭暈、無法思考。她回憶母親焦急求助，語氣顯得相當虛弱。

由於母親逃生時沒帶手機，只能借鄰居的電話報平安，但鄰居的手機在午夜前就沒電了，從此再也聯絡不上。方女士心碎地說，她不知道母親的狀況如何，當時救援還沒抵達那一層，至今仍等不到救難人員。

▲▼香港宏福苑大火 。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港宏福苑大火徹夜狂燒 。（圖／達志影像／美聯社）

不少倖存者指出，警鈴在火災發生時並未響起。72歲的陳姓住戶說，她完全沒聽到任何警報聲響，還是靠在南韓旅遊的女兒跨海打電話提醒，才急忙逃跑。71歲的退休居民梁姓住戶形容，這是他一生最恐怖的時刻。事實上，宏福苑住了大量年長住戶，其中不少需要倚靠輪椅代步，導致老人逃生速度遠遠追不上火勢蔓延。

火災發生時機尤其敏感，距離香港立法會選舉僅剩數天。習近平下令港府降低災害衝擊後，李家超宣布暫停所有選舉宣傳，全力處理救災事宜，但是否延後投票仍未表態。這次選舉是實施港版國安法、改革選舉制度後的第二次投票，外界擔憂，這起重大事故恐進一步打擊投票意願與民眾對政府的信任。

 
更多新聞
好市多黑五「第5波優惠」17品項搶先看
快訊／出國轉機遭帶走！妻曝最新狀況
川普要高市「別刺激北京」？　日本當局火速駁斥：不實報導
賴清德拋1.25兆國防預算　陸國防部怒回：只會讓台獨加速覆滅
快訊／台中最強跨年夜　「全A咖」卡司公布
單車被輾爆　騎士遭捲入慘死

宏福苑大火 習近平 香港選舉 救災

