住30多年「現在什麼都沒了」　香港70歲男嘆：這場火太離譜

▲香港宏福苑大火。（圖／路透，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生大規模火警，外牆維修搭建的竹棚（鷹架）瞬間成為助燃途徑，在強風吹襲下火勢迅速蔓延至多棟大樓。快要70歲的住戶李先生表示，自己已經在宏福苑住了30幾年，結果現在什麼都沒有了。

根據港媒《橙新聞》報導，年近70歲的李先生在宏福苑已經住了30年，現在什麼都沒有了，他全部身家就剩隨身物品。他也無奈，自己都快要70歲了，先不說他沒有錢修房子，就算給了他一間房子，他要住還是不住？

李先生也說，「這裡是老人村，很多都是公公、婆婆，有一個朋友，我現在都不知道他（的情況）」，遲遲聯繫不上。他也無奈表示，火燒了這麼久，現在就算救出來，還能生還嗎？

李先生指出，如果沒有這些圍網，應該不會「火燒連環船」，之前開會時就曾提過，不應該這麼多建築同時施工，但後來還是全部一起搭竹棚圍網。對於此次火警，他也直言，「這場火太離譜了」。

事實上，宏福苑已有42年歷史，共有8幢樓、1984戶住宅。火警發生前，屋苑正進行外牆維修，因此所有大樓外牆均搭滿竹棚。昨日下午約3時，有居民目擊其中一幢大樓外牆竹棚起火；由於風勢強勁，火焰迅速沿竹棚蔓延至其他大樓，造成連棟火警，大量單位內部也因高溫與外牆火勢而相繼起火。