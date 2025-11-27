　
社會 社會焦點 保障人權

上海南芯來台招募工程師「地點越低調越好」　內科據點被抄了

▲曾在台大店平鎮廠擔任工程師的林姓男子，去年9月至10月趁值班時三度潛入倉庫竊取多達9980顆晶片，再趁下班時攜出變賣用於還債。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲上海南芯暗設內湖據點，薪資走新加坡洗白，3高層遭士檢起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

中國半導體大廠「上海南芯半導體科技公司」被控未經主管機關許可，來台經營業務，並在北市內湖設立隱密據點並招募工程師。士林地檢署檢察官林弘捷調查後，認人資副總張女、台灣區實際負責人林男及香港代理商經理李男3人，共同規劃並在台實質經營晶片銷售與技術服務，已違反《兩岸人民關係條例》，將3人起訴。

檢方起訴指出，張女自2022年4月起擔任上海南芯人資副總，負責跨境人力運作；林男則是南芯在台的實際負責人，負責全部業務安排。李男雖掛名為香港唯拓高科技代理商經理，但與南芯合作密切，主要負責晶片銷售、客戶維護與技術協助。

3人明知大陸營利事業若未經經濟部投資審議司核准，不得在台從事任何業務，仍由林男出面在台北市內湖區瑞光路租下隱密辦公室，該處除一般辦公區外，還設置小型實驗室，實際執行晶片測試、除錯與售後支援，成為南芯在台的「地下據點」。

檢方調查，為避免查緝，張女與林男刻意安排所有台灣工程師以「外商身分」受聘。他們透過新加坡BIPO公司簽訂形式上的派遣合約，實際面談薪資仍由張女、林男決定，並BIPO名義每月以美金匯入工程師外幣帳戶。

然而工程師日常工作、專案進度、技術成果均直接向南芯回報，完全不需向BIPO報告。檢方認為，這種「以合法掩護非法」的模式，是為切斷與大陸公司的金流與雇佣鏈結，製造工程師受雇於新加坡公司的假象。

法務部調查局高雄市調查處於今年3月持搜索票前往內湖據點，查扣南芯公司名片、物流標籤、電腦、手機及內部文件等多項證物。

檢方勘驗扣案通訊內容時，發現張女與林男曾多次討論如何避免查緝。其中，張女發給林男的一段訊息寫著：「承租辦公室越低調越好，不要租商辦大樓，台灣現在風聲鶴唳…三月十幾號有八家公司都被調查了。」，檢察官認這段私訊充分顯示被告明知違法，仍持續規避查察、隱密營運。

檢察官認為，大陸營利事業未經核准不得在台從事業務活動，立法目的在於保障台灣產業競爭力與國家安全。南芯3名成員透過跨國架構設點、隱匿雇傭關係，以降低被發現的可能性，行為已明顯違反兩岸人民關係條例。檢察官依法，將張女、林男、李男3人提起公訴。

上海南芯半導體科技股份有限公司成立於2015年，為中國本土的類比與嵌入式晶片設計公司，總部位於上海自由貿易試驗區。主力產品涵蓋電源管理與電池管理晶片，並提供完整端到端解決方案。

更多新聞
