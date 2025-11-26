　
民生消費

橄欖油買1送1、哈利波特餅乾優惠！賣場「義大利周」夯品一次看

▲▼家樂福即日起至12月9日推出「味旅義大利」，多項義大利商品優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福即日起至12月9日推出「味旅義大利」，多項義大利商品優惠，包括橄欖油「買1送1」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

家樂福年度規模最大「義大利周」開跑，看準去年造訪義大利旅遊人潮超過5千萬，集結麵條、醬料、醃製醬菜、乳酪、零食等，像是「巨無霸35公分洋芋片桶」現折100元，還有「哈利波特」主題巧克力餅乾優惠，不少民眾也會趁「橄欖油買1送1」補貨。

▲▼家樂福即日起至12月9日推出「味旅義大利」，多項義大利商品優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福即日起至12月9日推出「味旅義大利」，多項義大利商品優惠。（圖／記者林育綾攝）

家樂福與ICE義大利經濟貿易文化推廣辦事處再度合作，即日起至12月9日推出「味旅義大利」，引進多款100%義大利製造美食，今年麵體、配料十分豐富，還有多項獨家商品，像是「Majora麥嘉樂義大利直麵／螺旋麵」、「CASA SICILIA配醬系列」、「Pomi番茄醬系列」，還有安塔爾義大利麵燉飯系列、DAMICO罐頭系列等，方便烹調上桌。

▲▼家樂福即日起至12月9日推出「味旅義大利」，多項義大利商品優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲▼多款麵體、抹醬等優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲▼家樂福即日起至12月9日推出「味旅義大利」，多項義大利商品優惠。（圖／記者林育綾攝）

獨家新品「SACCHI 夏季黑松露醬、白松露醬、黑胡椒起司松露醬、奶油蘑菇松露醬」原價319元，特價299元。「義大利AS do MAR 鮪魚／鮭魚抹醬」售價99元，「義大利Witors 抹醬系列，榛果可可／黑可可／開心果」售價219元。

▲▼家樂福即日起至12月9日推出「味旅義大利」，多項義大利商品優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲不少消費者會趁機補貨橄欖油。（圖／記者林育綾攝）

除了義大利麵及醬料都是歷年熱銷，還有不少消費者會趁機補貨「橄欖油」，包括獨家「MASTURZO橄欖油」750ml，全面88折起；「MASTURZO特級冷壓初榨橄欖油」分為3種規格，1L/589元、500ML/369元、250ML/209元。還有「法奇歐尼特級初榨橄欖油（地中海特選）500ml」特價買1送1，平均每件649元；獨家「FM巴薩米克醋系列」全面9折起。

▲▼家樂福11月26日起至12月9日推出「味旅義大利」，多項義大利商品優惠。（圖／業者提供）

▲獨家新品「Intenso咖啡粉」優惠。（圖／業者提供）

義大利咖啡也是矚目亮點，獨家新品「Intenso咖啡粉」有義式濃縮、奶香、阿拉比卡中烘培3款，規格約425~473克，原價239元，特價215元。

▲▼家樂福即日起至12月9日推出「味旅義大利」，多項義大利商品優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲▼義大利威化餅乾最有代表性品牌「Lago」全系列上架。（圖／記者林育綾攝）

▲▼家樂福即日起至12月9日推出「味旅義大利」，多項義大利商品優惠。（圖／記者林育綾攝）

另一個重頭戲為義大利零食及餅乾，例如義大利威化餅乾最有代表性品牌「Lago」，這次完整系列全上架，包含方塊狀點心系列「Party」，將威化層與奶油餡切成一口大小的方塊形式，有榛果、檸檬、拿鐵等口味；「Plaisir系列」將威化餅搭配絲滑內餡，在捲筒外層覆以巧克力；如果考量糖量與熱量，「SUGAR FREE 系列」為低糖威化產品，原價119~129元，特價99元。

▲▼家樂福即日起至12月9日推出「味旅義大利」，多項義大利商品優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲義大利品牌Witor's 推出「哈利波特」主題餅乾。（圖／記者林育綾攝）

另一話題商品，義大利品牌Witor's 近期推出「哈利波特主題」的全新產品線，特別以「霍格華茲特快車的車票」為發想，把每片巧克力餅乾都做成車票造型，推出2款口味「牛奶覆蓋可可餅乾、牛奶巧克力覆蓋」，原價159元，特價125元。同時Witor’s 還有「哈利波特巧克力片」，有跳跳糖、糖粒、焦糖爆米花3款，原價85元，特價55元。

▲▼家樂福11月26日起至12月9日推出「味旅義大利」，多項義大利商品優惠。（圖／業者提供）

▲「鐵盒包裝」也可說是歐洲零食的經典， Witor's巧克力系列以「城市主題」為設計概念。（圖／業者提供）

「鐵盒包裝」也可說是歐洲零食的經典， Witor's巧克力系列以「城市主題」為設計概念，極具收藏價值，4大經典城市地標包括「比薩斜塔、佛羅倫斯、威尼斯、羅馬」，內含3種口味，奶油黑巧克力、榛果牛奶巧克力、奶油牛奶巧克力，售價279元。獨家新品還有「菲利緹MILANO綜合巧克力鐵盒」、「VENEZIA綜合巧克力鐵盒」售價319元。

▼獨家新品鐵盒餅乾。（圖／記者林育綾攝）

▲▼家樂福即日起至12月9日推出「味旅義大利」，多項義大利商品優惠。（圖／記者林育綾攝）

此波洋芋片也有獨家秒殺商品，義大利洋芋片前3名品牌「Amica」，誇張的「35公分高」大桶裝分享量，去年推出就被搶一空，今年預計下周上架。洋芋片使用歐洲產新鮮馬鈴薯、用葵花籽油、海鹽製作而成，成分單純，沒有額外人工添加物，新鮮調味就好吃，原價399元，特價299元。

▲▼好市多黑五首日。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多黑五多項商品優惠。（圖／記者林育綾攝）

★好市多黑五購物周

除此之外，美式賣場好市多（Costco）近日推出年度「黑色購物周Black Friday（黑五）」，11月24日至11月30日舉行，期間每日營業時間提早至上午8點，優惠商品總數更擴大至超過500項，包括3C、家電、日用品、家用寢具、服裝、聖誕節慶裝飾、兒童玩具、生鮮、食品都有。

11月27日邁入好市多黑五第4天，也是感恩節，台灣好市多稍早也透露「第4波優惠品」，包括「TCL 75吋QLED顯示器」折6,600元，「美國頂級牛梅花薄切」每公斤折160元，健身族愛的「RED COW 紅牛 即溶濃縮乳清蛋白 珍珠奶茶口味（2.27公斤）」也折400元。

11/24 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

