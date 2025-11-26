　
民生消費

快訊／好市多黑五「第4波優惠」曝光　除濕機、美國牛梅花下殺

▲▼好市多黑五首日。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多黑五即日起至11月30日。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）年度「黑色購物周Black Friday（黑五）」將在11月27日邁入第4天，台灣好市多再透露「第4波優惠品」，包括「TCL 75吋QLED顯示器」折6,600元，「美國頂級牛梅花薄切」每公斤折160元。

▲▼好市多黑五第4波優惠。（圖／業者提供）

▲好市多黑五第4波優惠。（圖／業者提供）

好市多釋出第4波優惠：

3C、家電

・TCL 75吋QLED顯示器 75P7K，折6,600元。
・SAMSUNG 50吋 QLED 顯示器，折 5,000元。
・LG 16公升除濕機 MD161QBE0，折3,400元。
・DJI NEO 旅拍套裝，折1,300元。

▲▼好市多黑五第4波優惠。（圖／翻攝自台灣好市多臉書）

▲▼好市多黑五第4波優惠。（圖／翻攝自台灣好市多臉書）

▲▼好市多黑五第4波優惠。（圖／翻攝自台灣好市多臉書）

保養美妝

・AHC 超微導B5能量修護賦活露（30ML），折160元。
・AQI雅葆 綿羊油潤膚霜（575g×2瓶），折140元。
・NEUTROGENA 露得清 水活保濕菁華（30ml／2入），折 210元。

精品

・0.6克拉鑽石耳環，折8,000元。
・2.00克拉圓形鑽石戒指（14K 白K金 VS2/G），折20,000元。

生活

・MAMYPOKO滿意寶寶 POEKMON晚安褲（L 120片／XL 88片），折250元。

▲▼好市多黑五第4波優惠。（圖／翻攝自台灣好市多臉書）

▲▼好市多黑五第4波優惠。（圖／翻攝自台灣好市多臉書）

▲▼好市多黑五第4波優惠。（圖／業者提供）

生鮮

・美國頂級牛梅花薄切（秤重商品），每公斤折160元。

食品、沖泡

・Meiji明治 杏仁可可球（1000g），折120元。
・Red Dragon 冷凍雞塊（3kg），折100元。
・QUAKER桂格 黃金麥片燕麥片（1.7kg），折50元。
・特濃雙重巧克力餅乾，折15元。
・RED COW 紅牛 濃縮乳清蛋白 珍珠奶茶口味（2.27公斤），折 400元。
・CHATEAU D’ARSAC 城堡紅葡萄酒 2021，省150元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

好市多「黑五」即日起至11月30日開跑，今年黑五每日營業時間為「上午8點至晚間9點30分」，優惠品擴大至500多項，而在價格方面，好市多如同過往先保持神秘，每日下午在官方臉書搶先透露隔天的部分優惠商品，但實際更多的商品項目、售價，都會在賣場揭曉。

此外，家樂福年度規模最大「義大利周」開跑，看準去年造訪義大力旅遊人潮超過5千萬，與ICE義大利經濟貿易文化推廣辦事處再度合作，即日起至12月9日推出「味旅義大利」，集結麵條、醬料、醃製醬菜、乳酪、零食等。

像是「哈利波特」主題，以霍格華茲特快車車票，推出巧克力餅乾優惠；不少民眾也會趁機補貨橄欖油，像是獨家「MASTURZO橄欖油」全面88折起，「法奇歐尼特級初榨橄欖油（地中海特選）500ml」買1送1，平均每件649元。還有「巨無霸35公分洋芋片桶」現折100元預計下周開賣。

