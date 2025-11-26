亂爆黃國昌「硬上女學生」　周玉蔻賠30萬再遭判刑3月定讞

▲民眾黨主席黃國昌遭周玉蔻爆料「硬上女學生」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者吳銘峯／台北報導

名嘴周玉蔻2023年6月間，在自己的臉書上PO文稱立委黃國昌「當年在教室（據說是這樣）硬上女學生（據說如此）」，黃國昌提告。民事部分，周玉蔻最後遭判賠30萬元，並給付完畢。至於刑事部分，周玉蔻遭起訴後，一審判刑3月，案件上訴第二審，高等法院26日駁回上訴，周玉蔻遭判刑3月定讞。

周玉蔻於2023年6月13日上午7時33分許，在自己於社群軟體FACEBOOK所開設、管理、使用，且不特定人皆可瀏覽之「周玉蔻」FACEBOOK個人頁面，發表「對了，黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？（嚇死人）」。

黃國昌不滿，批周玉蔻「惡意捏造這種不實內容，真的有夠下流」，並提出民刑事訴訟。其中民事部分求償精神慰撫金100萬元、刪除相關貼文，並須在報紙頭版及周的個人臉書置頂，刊登本件求償案判決主文各1天與30天。一審法院判決周玉蔻須賠償30萬元並刪除貼文，周玉蔻未上訴，賠錢了事。

至於本案刑事部分，一審法院審理時，周玉蔻辯稱，「我的工作就是從事政治性評論，特別是對公眾人物、與公眾有關之事，本案貼文亦是如此，我沒有誹謗黃國昌的意思，也沒有造成誹謗之結果。本案貼文係基於公益所為之評論，『硬上』是指告訴人是老師，與學生談戀愛，有師生上下的階級，這就是特別權力關係，黃國昌如欲擔任法務部部長，即應受大眾檢驗」。周玉蔻拒絕賠償。

不過一審法院仍認定周玉蔻有罪，將她判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。周玉蔻上訴第二審，高等法院審理後，26日宣判。高院仍認定周玉蔻確實具有誹謗故意，相關言論也確實減損社會上對黃國昌的評價，因此仍為有罪。經過重新考量後，高院認為一審量刑合理，因此高院26日駁回上訴，周玉蔻遭判刑3月、易科罰金9萬元，全案就此定讞。

▼媒體人周玉蔻（粉色上衣同色帽子）出庭時，辯稱這是「諷刺幽默」善意評論可受公評之事。（圖／記者黃哲民攝）