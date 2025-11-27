　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

香港宏福苑大火消防1殉職7傷　黃秋生臉書4字打氣

記者黃翊婷／綜合報導

香港新界大埔宏福苑26日發生五級大火，火勢延燒多棟大樓，目前已知有44人死亡、279人失蹤，其中有7名消防人員受傷、1名消防人員殉職。香港資深演員黃秋生27日凌晨在臉書發文，內容只有簡短4個字「香港消防」，為當地消防人員打氣，並附上15個比讚的表情符號。

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／路透）

▲宏福苑大火延燒多棟大樓。（圖／路透，下同。）

香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生大規模火警，外牆維修搭建的竹棚（鷹架）瞬間成為助燃途徑，在強風吹襲下火勢迅速蔓延至多棟大樓，形成罕見的五級火（最高級別）災情，目前已知至少造成44人死亡、29人住院，其中7人情況危急，另外還有279人下落不明。

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／路透）

▲大火燃燒超過15個小時。

綜合港媒報導，這場大火燃燒超過15個小時，當地消防疲於奔命，27日凌晨3時許有消防人員被目擊戴著氧氣罩、躺在擔架上，隨後被抬上救護車送醫；另一名救護員則是表情痛苦坐在擔架床上，後來也被緊急送醫接受治療。在此事件中，共有7名消防人員受傷，經送醫治療情況穩定，另外還有1名消防員不幸殉職。

（圖／翻攝自Facebook／黃秋生Anthony Perry）

▲黃秋生在臉書發文為香港消防打氣。（圖／翻攝自Facebook／黃秋生Anthony Perry）

香港資深演員黃秋生27日凌晨在臉書發文「香港消防」，並附上15個比讚的表情符號，以及100分、愛心等表情符號。其他網友也紛紛留言表示，「全香港的紀律部隊，我只尊敬消防」、「衷心感謝香港英勇的消防員」、「消防員請務必安全回家」、「消防和救護人員都值得尊敬」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

香港火災黃秋生

