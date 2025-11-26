　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

測速照相高密度較安全？　台灣超速罰單量日本3倍、死亡率卻高達5倍

▲▼陳為民。（圖／翻攝自Facebook／陳為民）

▲藝人陳為民。（圖／翻攝自Facebook／陳為民）

記者杜冠霖／台北報導

近日藝人陳為民批評台灣測速照相過度密集，引發社會討論。時代力量今（26）日表示，台灣擁有極高密度的測速照相，超速罰單數量為日本三倍，但交通死亡率卻是日本五倍，顯示大量測速設施無法有效降低事故、拯救生命。問題核心在於缺乏科學依據的速限與不合理的罰金分配制度，呼籲中央與地方政府立即改革。

時代力量指出，警政署統計顯示，去年台灣共開出277萬張超速罰單，而人口為台灣五倍的日本僅84萬張，台灣罰單數量是日本三倍以上。甚至實際計算發現，台灣台一線的測速密度高達日本縱貫公路的673倍。然而，密集測速與大量罰單並未帶來安全環境，台灣交通事故死亡率仍比日本高五倍，每年因事故喪命的人數反而更多。

時代力量指出，交通安全問題根源於速限制定缺乏科學方法。國際常用的「85分位法」會依實際駕駛速度分佈訂定速限，以兼顧安全與效率，但台灣卻常出現筆直道路限速40公里、學校周邊卻50公里的不合理狀況，既不科學也無助安全，反而增加駕駛困擾。

此外，測速照相氾濫的主因是交通罰金分配制度。地方政府能分回75% 罰金，去年共分得142億元，但依現行《道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法》，僅需將至少12%用於交通安全改善，其餘則成為地方財源。時代力量指出，更離譜的是，改善項目可再用於購買更多測速照相設備，形成「裝越多、賺越多；賺越多、再裝更多」的惡性循環。各縣市因此傾向在事故後優先架設測速照相，而非從道路設計、人本交通或駕訓改革著手。

時代力量強調，過去在立法院已多次提案修正不合理的測速執法與罰金制度。呼籲政府應立即採取兩大改革方向：一、修正《罰鍰收入分配及運用辦法》，將所有交通罰金用於改善人本交通與補償交通事故受害者，並重新調整分配公式；二、制定科學化速限標準，參照國際規範，明確速限設定原則及測速照相設置基準。時代力量要求交通部與地方政府停止拖延，讓交通罰金真正用於提升安全，而非淪為地方小金庫。

11/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

雲云董座9刀殺害技術長求調解　遺孀揪心：不知怎麼原諒
香港嚴重火警「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職
今晚到明天3地易下雨　周五低溫探14度
快訊／香港嚴重火警　已釀4死2重傷
疑「拖行學妹剪髮」學長發聲！　還原過程

測速照相超速罰單交通安全速限改革罰金制度陳為民時代力量侯友宜日本

