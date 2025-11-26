測速照相高密度較安全？　台灣超速罰單量日本3倍、死亡率卻高達5倍

▲藝人陳為民。（圖／翻攝自Facebook／陳為民）



記者杜冠霖／台北報導

近日藝人陳為民批評台灣測速照相過度密集，引發社會討論。時代力量今（26）日表示，台灣擁有極高密度的測速照相，超速罰單數量為日本三倍，但交通死亡率卻是日本五倍，顯示大量測速設施無法有效降低事故、拯救生命。問題核心在於缺乏科學依據的速限與不合理的罰金分配制度，呼籲中央與地方政府立即改革。

時代力量指出，警政署統計顯示，去年台灣共開出277萬張超速罰單，而人口為台灣五倍的日本僅84萬張，台灣罰單數量是日本三倍以上。甚至實際計算發現，台灣台一線的測速密度高達日本縱貫公路的673倍。然而，密集測速與大量罰單並未帶來安全環境，台灣交通事故死亡率仍比日本高五倍，每年因事故喪命的人數反而更多。

時代力量指出，交通安全問題根源於速限制定缺乏科學方法。國際常用的「85分位法」會依實際駕駛速度分佈訂定速限，以兼顧安全與效率，但台灣卻常出現筆直道路限速40公里、學校周邊卻50公里的不合理狀況，既不科學也無助安全，反而增加駕駛困擾。

此外，測速照相氾濫的主因是交通罰金分配制度。地方政府能分回75% 罰金，去年共分得142億元，但依現行《道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法》，僅需將至少12%用於交通安全改善，其餘則成為地方財源。時代力量指出，更離譜的是，改善項目可再用於購買更多測速照相設備，形成「裝越多、賺越多；賺越多、再裝更多」的惡性循環。各縣市因此傾向在事故後優先架設測速照相，而非從道路設計、人本交通或駕訓改革著手。

時代力量強調，過去在立法院已多次提案修正不合理的測速執法與罰金制度。呼籲政府應立即採取兩大改革方向：一、修正《罰鍰收入分配及運用辦法》，將所有交通罰金用於改善人本交通與補償交通事故受害者，並重新調整分配公式；二、制定科學化速限標準，參照國際規範，明確速限設定原則及測速照相設置基準。時代力量要求交通部與地方政府停止拖延，讓交通罰金真正用於提升安全，而非淪為地方小金庫。