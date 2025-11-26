失聯3天！國人阿布達比轉機被帶走　外交部：當地警方已提供說明

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

傳陳姓國人日前到中東旅遊，卻在阿布達比國際機場轉機時，遭武裝人員拘捕，至今音訊全無。外交部今（26日）說明，我駐處獲悉後，已立即連繫阿布達比警方瞭解本案原委，當地警方已初步提供相關說明，目前駐處刻正與警方進一步釐清案情，以提供我國人後續協助。

雲林一對陳姓夫妻23日晚間桃園機場出發，飛往阿布達比轉機要到中東旅遊，沒想到在阿布達比的登機閘口通往機艙的空橋，陳男遭5名武裝人員帶走，求助台灣外交部杜拜辦事處，僅得到會協助打聽的回應，至今過了3天音訊全無，家屬焦急在網路上PO文求助。

對此，外交部回應《ETtoday新聞雲》詢問時指出，我國駐杜拜辦事處於11月24日上午接獲國人楊女士電話告稱，其夫婿陳姓國人於11月23日搭乘Etihad班機抵達阿布達比國際機場轉機時，遭警察登機拘捕，惟楊女士無從向警方詢問拘捕原因，並已搭乘班機轉赴土耳其伊斯坦堡與國內旅行團會合。

外交部表示，駐處當時獲悉後，已立即洽繫阿布達比警方瞭解本案原委，今（26日）當地警方已初步提供相關說明，目前駐處刻正與警方進一步釐清案情，以提供我國人後續協助。

外交部強調，外交部至為重視旅外國人權益，將密切關注本案並提供相關國人必要之協助。外交部也提醒國人，搭機中轉杜拜或阿布達比，如需急難協助，請聯繫我國駐杜拜辦事處，電話：971-50-6453018。