秦慧珠受邀赴滬為雙城釋積極訊號　「盼兩市繼續交流增進互信」　　

▲ 「上海台北雙城故事展」於上海圖書館正式開幕 。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／綜合報導

「上海台北雙城故事展」今（26）日上午在正式開幕，據了解，是上海方面於幾天前特地邀請台北市議員秦慧珠一行參加活動，被外界視為是一種積極互動的訊號。秦慧珠致詞時也表示，雙城論壇走過14個年頭，「越是兩岸關係困難的時刻，越需要以交流取代隔閡，以對話化解誤解。」並且指出近年透過「雙城論壇」機制化交流，實際成效遠比政治口水更有助於民生。

「上海台北雙城故事展」今26日上午10時於上海圖書館正式開幕，該活動與雙城論壇無直接關聯，大陸方面出席人員有上海市台辦主任金梅、上海市台辦副主任王立新；台灣方面是台北市議員秦慧珠、台灣書法家協會會長沈榮槐等兩岸嘉賓出席開幕式。

據了解，這是次上海方面於幾天前特地邀請台北市議員秦慧珠一行來參加活動，昨25日抵達上海，上午參加活動，下午接著相關參訪交流，之後行程不公開，也未透露雙城論壇進度。儘管本屆雙城論壇還在協商最後相關細節工作，秦慧珠的到來也被外界視為是一種積極互動的訊號。

▲ 上海市台辦主任金梅 。（圖／主辦單位提供）

金梅致辭時指出，上海與台北在歷史長河中血脈相連，共同的文化根脈更是維繫兩岸同胞的情感紐帶。為了更好的講述上海與台北兩地的文化故事，本次展覽展出119幅滬台共同記憶的繪畫作品，從小籠包、南京路等生活印記到太極、旗袍等風俗習慣，生動展現了兩地文化一脈相承與中華文化生命力。

金梅指出，本次活動通過走訪兩地學者、藝術家及市民，圍繞「文化生活」「藝術形態」等話題創作相關短視頻，展現了雙城人民的心靈共鳴。今年上海舉辦500多場交流活動，未來要繼續打造「雙城故事展」這樣的平台，鼓勵更多普通人成為交流的主角，讓「兩岸一家親」的理念更加深入人心。

▲ 台北市議員秦慧珠。（圖／主辦單位提供）

秦慧珠致辭時表示，上海與台北的交流源遠流長，自2010年「雙城論壇」舉辦以來，兩市已攜手走過了14個年頭。此次展覽不僅是一場文化的盛宴，更是一座連接兩座城市、兩岸同胞情感的橋梁。

秦慧珠引用蔣萬安之前多次強調「雙城好，兩岸好。」越是兩岸關係緊張困難的時刻，越需要以交流取代隔閡，以對話化解誤解。

秦慧珠強調，「近年來，通過『雙城論壇』的機制化交流，兩市在體育、文化、醫療、青年交流等領域簽署了多項協議，這些成果證明，實質性的交流遠比政治口水更利於民生。」

她也希望，「兩市繼續在交流中增進互信，在合作中共創繁榮。期待未來兩市能在更多領域攜手，書寫更多精彩的雙城故事。」

沈榮槐指出，兩岸藝術家在展覽中以筆墨對話、以創作共情，展現中華文化的深厚底蘊。他期盼透過文化交流，為兩岸融合增添更多暖意與力量。

作為藝術家代表，台北畫家梁忠介紹作品理念。他表示，展覽聚焦雙城元素，以細膩視角記錄上海與台北的共通記憶，也傳遞對兩岸文化交融的期待，盼激發觀眾更豐富的創造力，持續拓展「雙城故事」的想像。

開幕儀式後，嘉賓共同見證展覽啟動。展廳內多組藝術作品與互動裝置吸引觀眾駐足。「上海台北雙城故事展」將展出至12月中旬，並同步推出線上展廳。

▼ 秦慧珠一行赴上海參訪現場 。（圖／主辦單位提供）