　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

秦慧珠受邀赴滬為雙城釋積極訊號　「盼兩市繼續交流增進互信」　　

▲▼ 秦慧珠赴上海、雙城 。（圖／主辦單位提供）

▲ 「上海台北雙城故事展」於上海圖書館正式開幕 。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／綜合報導

「上海台北雙城故事展」今（26）日上午在正式開幕，據了解，是上海方面於幾天前特地邀請台北市議員秦慧珠一行參加活動，被外界視為是一種積極互動的訊號。秦慧珠致詞時也表示，雙城論壇走過14個年頭，「越是兩岸關係困難的時刻，越需要以交流取代隔閡，以對話化解誤解。」並且指出近年透過「雙城論壇」機制化交流，實際成效遠比政治口水更有助於民生。

「上海台北雙城故事展」今26日上午10時於上海圖書館正式開幕，該活動與雙城論壇無直接關聯，大陸方面出席人員有上海市台辦主任金梅、上海市台辦副主任王立新；台灣方面是台北市議員秦慧珠、台灣書法家協會會長沈榮槐等兩岸嘉賓出席開幕式。

據了解，這是次上海方面於幾天前特地邀請台北市議員秦慧珠一行來參加活動，昨25日抵達上海，上午參加活動，下午接著相關參訪交流，之後行程不公開，也未透露雙城論壇進度。儘管本屆雙城論壇還在協商最後相關細節工作，秦慧珠的到來也被外界視為是一種積極互動的訊號。

▲▼ 秦慧珠赴上海、雙城 。（圖／主辦單位提供）

▲ 上海市台辦主任金梅 。（圖／主辦單位提供）

金梅致辭時指出，上海與台北在歷史長河中血脈相連，共同的文化根脈更是維繫兩岸同胞的情感紐帶。為了更好的講述上海與台北兩地的文化故事，本次展覽展出119幅滬台共同記憶的繪畫作品，從小籠包、南京路等生活印記到太極、旗袍等風俗習慣，生動展現了兩地文化一脈相承與中華文化生命力。

金梅指出，本次活動通過走訪兩地學者、藝術家及市民，圍繞「文化生活」「藝術形態」等話題創作相關短視頻，展現了雙城人民的心靈共鳴。今年上海舉辦500多場交流活動，未來要繼續打造「雙城故事展」這樣的平台，鼓勵更多普通人成為交流的主角，讓「兩岸一家親」的理念更加深入人心。

▲▼ 秦慧珠赴上海、雙城 。（圖／主辦單位提供）

▲ 台北市議員秦慧珠。（圖／主辦單位提供）

秦慧珠致辭時表示，上海與台北的交流源遠流長，自2010年「雙城論壇」舉辦以來，兩市已攜手走過了14個年頭。此次展覽不僅是一場文化的盛宴，更是一座連接兩座城市、兩岸同胞情感的橋梁。

秦慧珠引用蔣萬安之前多次強調「雙城好，兩岸好。」越是兩岸關係緊張困難的時刻，越需要以交流取代隔閡，以對話化解誤解。

秦慧珠強調，「近年來，通過『雙城論壇』的機制化交流，兩市在體育、文化、醫療、青年交流等領域簽署了多項協議，這些成果證明，實質性的交流遠比政治口水更利於民生。」

她也希望，「兩市繼續在交流中增進互信，在合作中共創繁榮。期待未來兩市能在更多領域攜手，書寫更多精彩的雙城故事。」

沈榮槐指出，兩岸藝術家在展覽中以筆墨對話、以創作共情，展現中華文化的深厚底蘊。他期盼透過文化交流，為兩岸融合增添更多暖意與力量。

作為藝術家代表，台北畫家梁忠介紹作品理念。他表示，展覽聚焦雙城元素，以細膩視角記錄上海與台北的共通記憶，也傳遞對兩岸文化交融的期待，盼激發觀眾更豐富的創造力，持續拓展「雙城故事」的想像。

開幕儀式後，嘉賓共同見證展覽啟動。展廳內多組藝術作品與互動裝置吸引觀眾駐足。「上海台北雙城故事展」將展出至12月中旬，並同步推出線上展廳。

▼ 秦慧珠一行赴上海參訪現場 。（圖／主辦單位提供）

▲▼ 秦慧珠赴上海、雙城 。（圖／主辦單位提供）

▲▼ 秦慧珠赴上海、雙城 。（圖／主辦單位提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雲云董座9刀殺害技術長求調解　遺孀揪心：不知怎麼原諒
香港嚴重火警「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職
今晚到明天3地易下雨　周五低溫探14度
快訊／香港嚴重火警　已釀4死2重傷
疑「拖行學妹剪髮」學長發聲！　還原過程

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

日相涉台言論持續延燒！多艘中國郵輪「取消日本航線」改為韓國

快訊／香港多棟大樓起火！已4死2重傷、消防員殉職

秦慧珠受邀赴滬為雙城釋積極訊號　「盼兩市繼續交流增進互信」　　

陸批日本新回應「想蒙混過關」：這種伎倆行不通！

陸男星表疑被困柬埔寨「寶龍園區」　知情人士：救援難需高額贖金

「防退貨巨型吊牌」1個月賣出百萬個　廠商嚇：銷量翻超10倍

行動電源自燃頻傳　陸超嚴新規「7成產能恐退出」

中美元首通話反應　吳心伯：預料川普處理台灣議題更謹慎

川普通話日首相釋警訊？　陸學者：高市早苗「被潑了盆冷水」

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

日相涉台言論持續延燒！多艘中國郵輪「取消日本航線」改為韓國

快訊／香港多棟大樓起火！已4死2重傷、消防員殉職

秦慧珠受邀赴滬為雙城釋積極訊號　「盼兩市繼續交流增進互信」　　

陸批日本新回應「想蒙混過關」：這種伎倆行不通！

陸男星表疑被困柬埔寨「寶龍園區」　知情人士：救援難需高額贖金

「防退貨巨型吊牌」1個月賣出百萬個　廠商嚇：銷量翻超10倍

行動電源自燃頻傳　陸超嚴新規「7成產能恐退出」

中美元首通話反應　吳心伯：預料川普處理台灣議題更謹慎

川普通話日首相釋警訊？　陸學者：高市早苗「被潑了盆冷水」

北市「電梯補助」最高300萬　25件先用「分期領補助款」

停砍公教年金讓退撫基金「再提早4年破產」　考試院長盼展開院際合作

台南龍崎光節空山祭12/25登場　14裝置藝術打造全台最美山林燈節

台灣10月手機銷量增17%　iPhone 17系列包辦熱銷榜

公園約會成噩夢！18歲女遭拖出車外「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

矽品精密職福會勇奪雙料冠軍　多元化福利獲台中市府肯定

雲云董座9刀殺害新創夥伴求調解　遺孀揪心淡漠：不知怎麼原諒

星野集團首座「奈良監獄博物館」亮點公開　咖啡廳吃原創咖哩麵包

郭富城大方公開三女兒名字　被問第4胎計畫認：順其自然

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

【真。落地窗】揪朋友看煙火結果紗窗直接噴飛XD

大陸熱門新聞

陸男子競拍3660元拿下「清代羅漢圖」 鑑定仿品值30元...真跡在日本

猜猜看這是什麼甲骨文？

蕭旭岑拋「一國兩區」　國台辦：願與國民黨共推兩岸關係發展

香港多棟大樓起火！4死2重傷、消防員殉職

網拍女裝直播「退貨率超80%」　買家秒列4原因

習川會談「台灣回歸」　國台辦：對台工作重要指導

「防退貨巨型吊牌」成網拍賣家最後防線

陸藝人可參加金馬獎？　國台辦：反對利用平台宣揚台獨謬論

台灣等得到2028年選舉？　國台辦：台獨與台海和平水火不容

員工「偷150支鋼筆」被判7年

上網炫耀中彩券　他獎金馬上被盜領了

陸學者：日本恐成「亞洲最危險國家」

陸女2個月用水2655噸！「天價水費」嚇歪

陸國安部盯上遊戲圈 發文警示：境外遊戲將台灣從中國劃分出去

更多熱門

相關新聞

出生地被中國納「領土」　印度女滯留機場18小時

出生地被中國納「領土」　印度女滯留機場18小時

一名出生在印度、中國邊境爭議地阿魯納查邦的女子，指控中國拒絕承認其印度護照有效性，使她不得不滯留上海18小時。印度外交部25日晚間對外表示，中方理由荒謬至極。

台北上海互贈黑腳企鵝、小貓熊　國台辦：樂觀其成

台北上海互贈黑腳企鵝、小貓熊　國台辦：樂觀其成

嘉藥西廚隊上海國際賽勇奪3銀5銅！首參賽林科任奪雙獎大放異彩

嘉藥西廚隊上海國際賽勇奪3銀5銅！首參賽林科任奪雙獎大放異彩

員工「偷150支鋼筆」被判7年

員工「偷150支鋼筆」被判7年

雙城論壇生變？國台辦「支持舉辦」保持溝通　

雙城論壇生變？國台辦「支持舉辦」保持溝通　

關鍵字：

秦慧珠上海雙城論壇

讀者迴響

熱門新聞

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

日首相：日本無立場認定台灣法律地位

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面