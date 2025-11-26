新莊男自助洗衣店掏下體DIY！民眾目睹驚嚇錄影　慣犯又被逮

▲街友游姓男子在新莊自助洗衣店自瀆 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區24日清晨有民眾行經一家自助洗衣店，發現一名59歲游姓男子拉下拉鍊坐在店內，手部有自瀆的行為，他驚嚇拍下畫面，並發在社群媒體上，轄區警方執行網路巡邏時主動介入調查，循線將游男逮捕。有網友表示游男是名慣犯，已經不是第一次當街猥褻，警訊後依妨害風化罪移送偵辦。

24日清晨5時許，無業的街友59歲游姓男子到新莊區中泰街一家自助洗衣店洗衣服，等待過程中，他竟拉下拉鍊拿出生殖器，做出上下套弄自瀆行為，剛好有民眾路過目睹，驚嚇地將過程拍下，貼到網路社群媒體Threads，要附近居民小心這名男子。

轄區新莊警方在執行網路巡邏時看到貼文，主動介入調查，26日上午9時許，在中港路一帶將游男逮捕。有網友眼尖認出，這名街友時常出沒在新莊體育館附近，都會脫褲露鳥。游男多次因猥褻行為被警方逮捕，是名慣犯，但仍不知悔改，警訊後依妨害風化罪嫌移請新北地方檢察署偵辦。

警方呼籲，公共場所為大眾共同使用空間，民眾應自律遵守法律與社會善良風俗，切勿於公共場所從事不當或不雅行為。警方對於任何妨害社會風化之行為均採取「零容忍」態度。如民眾目擊可疑、不雅或疑似騷擾情事，請立即撥打 110 通報，警方將迅速到場處置，全力守護市民。