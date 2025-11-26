　
社會 社會焦點 保障人權

新莊男自助洗衣店掏下體DIY！民眾目睹驚嚇錄影　慣犯又被逮

▲▼街友游姓男子在新莊自助洗衣店自瀆 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲街友游姓男子在新莊自助洗衣店自瀆 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區24日清晨有民眾行經一家自助洗衣店，發現一名59歲游姓男子拉下拉鍊坐在店內，手部有自瀆的行為，他驚嚇拍下畫面，並發在社群媒體上，轄區警方執行網路巡邏時主動介入調查，循線將游男逮捕。有網友表示游男是名慣犯，已經不是第一次當街猥褻，警訊後依妨害風化罪移送偵辦。

24日清晨5時許，無業的街友59歲游姓男子到新莊區中泰街一家自助洗衣店洗衣服，等待過程中，他竟拉下拉鍊拿出生殖器，做出上下套弄自瀆行為，剛好有民眾路過目睹，驚嚇地將過程拍下，貼到網路社群媒體Threads，要附近居民小心這名男子。

轄區新莊警方在執行網路巡邏時看到貼文，主動介入調查，26日上午9時許，在中港路一帶將游男逮捕。有網友眼尖認出，這名街友時常出沒在新莊體育館附近，都會脫褲露鳥。游男多次因猥褻行為被警方逮捕，是名慣犯，但仍不知悔改，警訊後依妨害風化罪嫌移請新北地方檢察署偵辦。

警方呼籲，公共場所為大眾共同使用空間，民眾應自律遵守法律與社會善良風俗，切勿於公共場所從事不當或不雅行為。警方對於任何妨害社會風化之行為均採取「零容忍」態度。如民眾目擊可疑、不雅或疑似騷擾情事，請立即撥打 110 通報，警方將迅速到場處置，全力守護市民。

11/24 全台詐欺最新數據

473 1 6839 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中國CPB今選秀！　前悍將外野手獲指名
快訊／好市多黑五「第4波優惠」曝光
日本退房「台人1好習慣」網吵翻：根本不需要！　民宿老闆給答案
分期買iPhone「房貸少100萬？」　理財達人揭真相
中國「最強連鎖咖啡」傳12月插旗台灣　經濟部：沒有核准投資
快訊／台積電提告羅唯仁　智財商業法院：已分案儘速審理
快訊／高雄2高中生「噴酒精」放火燒置物櫃！　校方證實

中壢火車站周邊有偷拍狼！疑背包藏針孔接近短裙女　警追查中

淫魔教練下手小球員112次！辯小時被性侵認知異常　二審維持原判

快訊／國1南下中壢段連環車禍！2事故6車追撞　1駕駛受傷一度受困

通訊行藏「詐欺水房+地下賭場」！百人遭詐2.6億　警攻堅畫面曝

阿里山公路差點連環撞！廂型車駕駛「紅燈過5秒還硬闖」太扯

快訊／台積電提告羅唯仁洩密　智財商業法院：已分案將儘速審理

快訊／高雄2高中生玩火！「噴酒精引燃」燒置物櫃　校方證實

快訊／國1南向中壢段連環追撞「傷亡不明」　車流回堵10km塞爆

快訊／台中男大樓9F墜下壓扁花圃　搶救無效宣告不治

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

國1南下4車追撞3送醫！雙向封閉畫面曝　貨櫃車慘掛護欄

中壢火車站周邊有偷拍狼！疑背包藏針孔接近短裙女　警追查中

陸男星表疑被困柬埔寨「寶龍園區」　知情人士：救援難需高額贖金

身心障礙洗車班結訓！15名學員展現專業職能　克服限制重拾自信

「防退貨巨型吊牌」1個月賣出百萬個　廠商嚇：銷量翻超10倍

被突襲告白：你愛我嗎？　魏如萱心臟爆擊...神仙合體全場瘋了

賴清德示警北京2027武統台灣　游淑慧：輝達應該很糾結是否繼續投資

為財劃法隔門開戰！綠委開記者會　謝龍介、柯志恩場外嗆聲反擊

吳淡如挨酸「有錢是因為有貴人」　直球對決：你信貴人助我60年？

淫魔教練下手小球員112次！辯小時被性侵認知異常　二審維持原判

嘉義雙潭馬拉松賽事登場　警公布路段交通疏導措施

【太香了❤】李珠珢跳KT巫師出局舞！

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

館長「毀滅爆料」伏筆藏4年！　最後一根稻草曝光

知名網黃「好市多黑五」拉上衣露胸：把自己賣掉

獨／裝甲兵八唐縱走失聯6天　尋獲比大拇指畫面曝

即／皇池屢拆屢建遭爆官商勾結　士檢出手偵辦

快訊／吃連鎖Buffet倒地！港籍婦搶救4天亡

台旅客阿布達比轉機遭警帶走失聯3天　家屬PO文求助

作品太逼真！雕刻達人參賽作品遭扣關2天

館長「善心富豪」人設假的！　錢都是股東的

裝甲兵卡在山谷6天　狂吹「救命神器」被聽見

海軍陸戰隊女官兵墜樓亡！陳屍宿舍草地

台北女開賓士去金山訪友！　「路況不熟」開進海中亡

不滿妹妹遭家暴　新莊男持西瓜刀追砍她男友

新北市新莊區15日一名26歲的余姓男子不滿妹妹的男友李姓男子，對她長期施暴，約對方談判，未料談判破裂，余男情緒失控，竟持西瓜刀追砍妹妹的男友手腳。事發後，余男主動投案並繳交犯案刀械。雖然被害的李男不提告，但仍依殺人未遂罪將余男移送新北地檢署偵辦。

新北婦開賓士出巷口　小黃急左切還是遭撞翻

OL搭手扶梯被偷拍　男疑刪照拒認

即／新莊民宅火警！5樓鐵皮頂加竄火煙

新北績優男警校園約砲9人+拍片　遭記1大過

新莊自助洗衣店自瀆妨害風化

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

日本9天「沒看到陸客　卻見台人超扯一幕

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

