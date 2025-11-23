新北婦開賓士出巷口　小黃急左切還是遭撞翻！驚險畫面曝

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區今（23日）凌晨發生一起車禍，64歲薛姓婦人駕駛白色賓士車，從中平路92巷巷口開出時，因未注意中平路直行、由70歲劉姓男子駕駛的計程車，直接撞擊，導致計程車當場側翻，過程中司機雖然緊急將車往左閃避，但仍被薛婦賓士車撞上。這起事故造成計程車44歲陳姓乘客手指擦挫傷，所幸無生命危險，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

▼監視器拍下撞擊側翻瞬間 。（圖／記者陳以昇翻攝）

今日凌晨1時許，薛姓婦人駕駛一輛白色賓士轎車外出，沿新莊區中平路92巷行駛，開出巷口進入中平路；此時，劉姓計程車司機正沿中平路往幸福路方向直行，車上載著要回家的乘客陳姓男子，在發現賓士車從巷口衝出時，緊急往左閃躲，但仍被賓士車撞上車子右後側。強大的撞擊力導致計程車整輛側翻，橫躺在路中央。

警方獲報趕抵現場處理，所幸，賓士車駕駛薛女及計程車司機劉男均未受傷。而計程車上的陳姓乘客則手指擦挫傷，經救護人員檢查後表示不需送醫。2名駕駛人進行酒測，酒精值均為0，車內也無違禁品，初步排除酒駕或毒駕。詳細的肇事責任待調查釐清。

▼計程車側翻在路中間 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼白色賓士車車頭毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）