不滿妹妹遭家暴　新莊男持西瓜刀追砍她男友！犯後帶刀投案

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區15日一名26歲的余姓男子不滿妹妹的男友李姓男子，對妹妹長期施暴，約對方談判，未料談判破裂，余男情緒失控，竟持西瓜刀追砍李男手腳。事發後，余男主動投案並繳交犯案刀械。雖然被害的李男不提告，但仍依殺人未遂罪將余男移送新北地檢署偵辦。

▼余男犯後主動到派出所自首 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，無業的24歲李男是26歲余男妹妹的男友，余男因不滿李男多次對妹妹家暴毆打，決定出面替妹妹出頭，15日上午8時許，余男約李男至新莊區中平路292巷1弄、靠近中榮街一帶談判。過程中意見不合，余男一時情緒失控，憤而持西瓜刀追砍李男的手腳部位。李男隨即被送往部立台北醫院救治，所幸經治療後並無生命危險。

新莊分局獲報後，立即派遣線上警力趕赴現場。然而，在警方抵達現場前，涉案的余姓男子已主動前往中平派出所投案，並交付犯案用西瓜刀。被害人李男未提告傷害，警方訊後，將余男依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦。警方呼籲對於暴力案件絕不寬貸，若遇有家庭暴力或糾紛情事，應立即報案或撥打113專線尋求協助，切勿訴諸暴力。

▼余男主動交付犯案用西瓜刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方訊後依殺人未遂移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）