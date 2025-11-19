　
社會 社會焦點 保障人權

新北績優男警校園約砲9人+拍片貼社群　遭記1大過列輔

▲▼▲永和分局得和所長張惠慈否認以釣魚方式抓到自家人持毒。（圖／林煒傑攝）

▲永和分局交通隊羅姓男警在校園約砲並拍攝影片上傳社群，遭移送法辦並被記一大過處分。（資料畫面）

記者陸運陞／新北報導

新北市政府警察局永和分局一名男警，日前與男網友在北市某校園內約砲，還自拍性愛影片留作紀念，並上傳網路社群供大眾觀賞；校方發現，隨即報警處理，北市警方循線逮捕該名男警，並依妨害風化罪送辦，檢方諭令10萬元交保，同時永和分局對該警員，核予一大過處分及提列教育輔導加強考核。

據了解，羅姓警員現年43歲，畢業於97年特考班，目前服務於永和分局交通分隊，因偵辦許多案件，曾榮獲「忠勤忠義楷模」殊榮；但他似乎對可自由進出的校園特別情有獨鍾，今年分別約了9名男同志，在學校發生性行為，再拍攝性愛影片上傳至社群媒體，雖然都沒有露臉，但校園背景馬上被校方認出。

校方擔心校譽受損，隨即向轄區警方報案，檢警循線查緝，昨天（18日）會同永和分局前往交通分隊，將正在值勤的羅姓警員拘提，經確認涉嫌妨害風化移送，並以10萬元交保。

永和分局表示，全力配合地檢署調查，並將羅員核予一大過處分及提列教育輔導加強考核，追究相關人員考核監督不周之責。針對警紀案件秉持「警紀警辦、毋枉毋縱」立場，自清自檢、澈查到底、絕不寬縱，展現淨化團隊決心，以維警譽。

11/17 全台詐欺最新數據

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

關鍵字：

永和約砲妨害風化

