　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅支持提高國防預算　籲撥出額度軍人加薪「相信在野黨會合作」

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德今（26日）召開記者會，公布2項行動方案，包含要在未來8年投入1.25兆國防軍購經費。賴清德在簡報致詞時也提到，北京當局以2027年完成武統台灣為目標。對於國防預算提升，民進黨立委王世堅受訪時表示，台灣確實需要在國防加強，不只是台灣，美國已經要求所有自由民主盟邦必須提高國防預算，比方歐盟、日、韓都是，大家針對預算，像是武器是否精良等等可以討論，但大方向上是正確的。以他個人看法，既然要增加國防預算，把其中部分額度，比方說五百億投資在軍人加薪，在野黨應該會跟執政黨合作。

王世堅表示，現在面對兩岸之間緊張情勢，台灣確實需要在國防加強，不只是台灣，美國已經要求所有自由民主盟邦必須提高國防預算，比方歐盟、日、韓都是，要提高國防經費、保障國家安全，這是全面性的，整個自由世界共同的問題，我們也期望在野黨能夠理解國家現在的處境。

至於在野黨看法部分，王世堅指出，大家針對預算，如果有質疑哪些項目，像是武器是否精良等等，可以討論，但大方向上，增加國防預算是正確的。

王世堅認為，以他個人看法，既然要增加國防預算，把其中的一部分額度，比方說500億，讓全國20萬位義務役跟職業軍人加薪，這才是最正確，藉由國防預算提升，也大幅度提升軍人待遇，不管義務役、志願役、職業軍官都是，大方向上，在野黨應該會跟執政黨合作，一起為台灣的安全努力。

至於賴清德點出中國計畫2027年武統台灣，是否會被認為挑釁？王世堅則表示，任何一個國家的領導人，當然都會針對國家預見到的危險，向國人同胞預警，賴清德總統上午是針對國安單位、盟邦提供的訊息做綜合研判，對岸會不會2027年武統？當然不能確定，但根據蒐集到的訊息，確實有這樣的可能。

王世堅強調，不管哪一年對岸動手，國人同胞都已經有自覺，隨時要加強國防，這不只是台灣，全世界每個國家都如此，都為了國家安全適度增加國防預算，世局難料，這是賴清德總統的工作，提出預警跟應變之道，合理、適度增加國防預算。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女客「內用喝飲料」消化道灼傷！　麥當勞：檢視設備操作正常
快訊／台中社區大樓男子墜落　壓扁花圃無生命跡象
沒了陸客！一票遊日台人「開始檢討台灣奧客」　日人吐真實心聲
快訊／狂砍二房東297刀「整臉破碎」亡　房客遭判19年
快訊／湖子內重劃大火！焦黑濃煙竄空　警消出動機器人
「世界最強」女大力士是男的！　主辦宣布：剝奪冠軍資格

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王世堅：能當一日市長就很開心　台北是首都「我不會爭取也不敢奢望」

鄭麗文拍板「2026縣市長提名辦法」！　成立藍白工作小組對接

嗆賴清德1.25兆國防預算「玩火」　鄭麗文：台灣變兵工廠

王世堅挺提高國防預算　籲撥出額度軍人加薪「相信在野黨會合作」

1.25兆國防特別預算　國防部：在國會監督下嚴謹態度來編列執行

點賴政府問題　周玉蔻：閣揆不得人心、溝通論述根本殘兵敗將

賴清德：北京以2027武統台灣為目標　加速侵台軍事整備

藍白財劃法恐舉債逾5千億　賴清德批：不能明知院版要送出還強行表決

AIT：賴清德1.25兆投資不可或缺！　期待台灣各政黨找到共同立場

被要求替美買單升級菲國基地　國民黨團轟：天價軍費買到喪權辱國

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

國1南下4車追撞3送醫！雙向封閉畫面曝　貨櫃車慘掛護欄

王世堅：能當一日市長就很開心　台北是首都「我不會爭取也不敢奢望」

鄭麗文拍板「2026縣市長提名辦法」！　成立藍白工作小組對接

嗆賴清德1.25兆國防預算「玩火」　鄭麗文：台灣變兵工廠

王世堅挺提高國防預算　籲撥出額度軍人加薪「相信在野黨會合作」

1.25兆國防特別預算　國防部：在國會監督下嚴謹態度來編列執行

點賴政府問題　周玉蔻：閣揆不得人心、溝通論述根本殘兵敗將

賴清德：北京以2027武統台灣為目標　加速侵台軍事整備

藍白財劃法恐舉債逾5千億　賴清德批：不能明知院版要送出還強行表決

AIT：賴清德1.25兆投資不可或缺！　期待台灣各政黨找到共同立場

被要求替美買單升級菲國基地　國民黨團轟：天價軍費買到喪權辱國

名模吞上億善款獲交保卻「卡關」　淚灑法庭能否翻盤關鍵曝光

大陸宣布重映台片《賽德克巴萊》！13年前刪減130分鐘…首放完整版

王世堅：能當一日市長就很開心　台北是首都「我不會爭取也不敢奢望」

漲勢吃滿、稅率划算　41.9%屋主等滿5年才脫手

台旅客阿布達比轉機遭帶走失聯　李奇嶽：只能找當地律師解決

李多慧徵YT製作人「年送3萬元機票、生日禮金1萬」！超狂福利曝

製鞋旺季來億、鈺齊營運看俏　疑慮消弭成衣訂單回溫

十三F大咖出招！AI聚焦分歧　從單押科技股到雙核心布局

季線上下贏的策略　抓住起漲＆出貨的優勢關鍵時刻

高雄「這類房型」成票房毒藥！驚人數據曝光　專家：餓成皮包骨

【還以為在台灣】大阪環球工作人員用台語指導遊戲 還以為在台灣XD

政治熱門新聞

快訊／賴清德投書《華郵》宣布　台灣歷史性增加1.25兆國防特別預算！

賴清德：北京以2027武統台灣為目標　加速侵台軍事整備

沈伯洋吳怡農誰選北市　楊智伃揭他3勝

林亮君力挺日本水產紅了！一張照讓日網驚呼可愛

網傳謝長廷賄賂高市早苗　查核中心：假訊息

全文／賴清德8年投1.25兆國防預算　「向侵略妥協只會換得戰禍」

快訊／賴清德11：30召開記者會　說明增1.25兆國防特別預算

預測高市早苗完了！　邱毅：最後命運一定下台

LIVE／賴清德親自說明　推出史無前例1.25兆國防特別預算

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

台美對等關稅揭曉前　賴清德兌現軍購承諾：拋400億美元國防預算

1.25兆將投入建構「台灣之盾」　賴清德：中國一定會對台射飛彈

力挺高市早苗　凌濤怒：為何罵關心台灣安全的日本

黃國昌民調慘輸李四川　陳智菡：侯友宜新北滿意度高後來卻輸柯文哲

更多熱門

相關新聞

藍通過2026縣市長提名辦法　成立藍白工作小組對接

藍通過2026縣市長提名辦法　成立藍白工作小組對接

國民黨與民眾黨兩位主席鄭麗文、黃國昌上周三舉行首次藍白領袖高峰會談，為2026年選舉合作與提名鋪路。鄭麗文今（26日）主持中常會時宣布，今天將正式通過2026縣市長選舉提名特別辦法，針對國民黨、民眾黨合作成立工作小組、進行對接，並針對不同縣市提名進行討論。

嗆賴清德1.25兆國防預算「玩火」　鄭麗文：台灣變兵工廠

嗆賴清德1.25兆國防預算「玩火」　鄭麗文：台灣變兵工廠

1.25兆國防特別預算　國防部：在國會監督下嚴謹態度來編列執行

1.25兆國防特別預算　國防部：在國會監督下嚴謹態度來編列執行

點賴政府問題　周玉蔻：閣揆不得人心、溝通論述根本殘兵敗將

點賴政府問題　周玉蔻：閣揆不得人心、溝通論述根本殘兵敗將

賴清德：北京以2027武統台灣為目標　加速侵台軍事整備

賴清德：北京以2027武統台灣為目標　加速侵台軍事整備

關鍵字：

國防預算王世堅賴清德武統軍人加薪民進黨國民黨民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

日本9天「沒看到陸客　卻見台人超扯一幕

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

ØZI路邊摸摸超辣女友！她「身體貼上黏緊緊」

樂天女神廉世彬遭長期性騷！「需求助身心科」

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面