王世堅挺提高國防預算　籲撥出額度軍人加薪「相信在野黨會合作」

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德今（26日）召開記者會，公布2項行動方案，包含要在未來8年投入1.25兆國防軍購經費。賴清德在簡報致詞時也提到，北京當局以2027年完成武統台灣為目標。對於國防預算提升，民進黨立委王世堅受訪時表示，台灣確實需要在國防加強，不只是台灣，美國已經要求所有自由民主盟邦必須提高國防預算，比方歐盟、日、韓都是，大家針對預算，像是武器是否精良等等可以討論，但大方向上是正確的。以他個人看法，既然要增加國防預算，把其中部分額度，比方說五百億投資在軍人加薪，在野黨應該會跟執政黨合作。

王世堅表示，現在面對兩岸之間緊張情勢，台灣確實需要在國防加強，不只是台灣，美國已經要求所有自由民主盟邦必須提高國防預算，比方歐盟、日、韓都是，要提高國防經費、保障國家安全，這是全面性的，整個自由世界共同的問題，我們也期望在野黨能夠理解國家現在的處境。

至於在野黨看法部分，王世堅指出，大家針對預算，如果有質疑哪些項目，像是武器是否精良等等，可以討論，但大方向上，增加國防預算是正確的。

王世堅認為，以他個人看法，既然要增加國防預算，把其中的一部分額度，比方說500億，讓全國20萬位義務役跟職業軍人加薪，這才是最正確，藉由國防預算提升，也大幅度提升軍人待遇，不管義務役、志願役、職業軍官都是，大方向上，在野黨應該會跟執政黨合作，一起為台灣的安全努力。

至於賴清德點出中國計畫2027年武統台灣，是否會被認為挑釁？王世堅則表示，任何一個國家的領導人，當然都會針對國家預見到的危險，向國人同胞預警，賴清德總統上午是針對國安單位、盟邦提供的訊息做綜合研判，對岸會不會2027年武統？當然不能確定，但根據蒐集到的訊息，確實有這樣的可能。

王世堅強調，不管哪一年對岸動手，國人同胞都已經有自覺，隨時要加強國防，這不只是台灣，全世界每個國家都如此，都為了國家安全適度增加國防預算，世局難料，這是賴清德總統的工作，提出預警跟應變之道，合理、適度增加國防預算。